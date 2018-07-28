原住民族展智慧 文化科教獎競爭激烈

2018年07月28日 19:47 中時 廖德修

頒獎典禮後大合照。（圖／原民會提供）

行政院原住民族委員會28日在中興大學舉辦「2017原住民族文化科教獎」頒獎典禮，共有立法委員高金素梅、地方政府教育與原住民族局處首長、中興與清華大學副校長，以及團隊師生、家長共150人共襄盛舉。

本項競賽已辦理8年，本次參賽的科學專題作品數量創歷年新高，其中通過構想書計有77件科學專題作品，最後完成研究報告、研究日誌、研究歷程照片及研究歷程影片，進入線上書面評審與視訊評審的科學專題作品計有49件。

每一件科學專題作品都是原住民中小學生以部落文化為題材，跟著部落耆老學習從文化領域應用在科學的成果。本次參賽作品非常優秀、精彩且競爭激烈，經過評審委員最終決審確定獲獎的作品計有21件。

原民會副主任委員 伊萬．納威表示，為讓原住民學生有機會認識、學習並探討研究傳統文化與科學之關聯，且使部落教學的型態能逐漸整合文化與科學，期望透過本競賽來引導原住民學童對科學教育與文化智慧的探索與新創意。因此，原民會特別於本次競賽提供前50個完成報名程序且通過研究構想書的參賽團隊，每隊核撥5仟元的研究製作費，讓位處偏鄉部落的原住民族中小學師生有更充足的資源進行科學專題研究。

原民會期盼原住民族科學教育能深耕部落，以原住民族本身的文化與教育觀點研發教材教法，讓原住民族學生學習科學，並且在日後能從本身的文化價值觀應用科技，並檢視科技對原住民族未來的發展的意義與價值。

(中時 )