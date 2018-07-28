李玉璽彩排破音自曝曾遭老爸「言語暴力」

李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）

友善列印
中時
李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）
李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）
李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）

李玉璽日前推出新專輯《SING WITH ME》後，全台跑透透舉辦巡迴演唱會，他今晚最終場回到台北，下午彩排時唱到〈沒那麼脆弱〉竟接連破音，健康狀況令人憂心，他事後走下舞台，爸爸兼老闆李亞明劈頭就問「你今天怎麼啦」！李玉璽受訪時無奈表示，昨天嗓子狀況還不錯，沒想到今一早起床拉肚子且倒嗓，只好趕在演出開始前吃藥、含喉糖紓緩不適。

對於李亞明要求嚴格，李玉璽笑說：「爸爸不走動作（肢體）暴力，走的是言語暴力，但對我還好啦。」追問他父親曾說過最重的話？他透露以前自己唱不好，爸爸曾撂話「不然不要做（歌手）啦」！

聊起之前到中南部巡演趣事，李玉璽表示首站高雄場非常緊張，加上高雄場館的冷氣很冷，感覺台下粉絲冷到發抖，覺得對大家很不好意思。而上週剛結束的台中場，則發生一件滿糗的小插曲，他表示當天開唱時有粉絲一直指著自己的褲頭，提醒他沒拉拉鏈，李玉璽說：「上台前還有檢查，一定是跳一跳之後拉鍊就掉下來了，回想起來真的滿好笑的。」結束三場巡演後，李玉璽將赴海外宣傳，並於8月19日把台灣巡演節目帶到廣州與當地歌迷分享。

(中時 )

段慧琳輕裝遊北海岸 挑戰「水上… 不為胡瓜380萬獎金 小禎決心減肥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。