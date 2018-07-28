李玉璽彩排破音自曝曾遭老爸「言語暴力」

2018年07月28日 18:22 中時 尤嬿妮

李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）

李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）

李玉璽巡演終場今晚在台北開唱。（盧禕祺攝）

李玉璽日前推出新專輯《SING WITH ME》後，全台跑透透舉辦巡迴演唱會，他今晚最終場回到台北，下午彩排時唱到〈沒那麼脆弱〉竟接連破音，健康狀況令人憂心，他事後走下舞台，爸爸兼老闆李亞明劈頭就問「你今天怎麼啦」！李玉璽受訪時無奈表示，昨天嗓子狀況還不錯，沒想到今一早起床拉肚子且倒嗓，只好趕在演出開始前吃藥、含喉糖紓緩不適。

對於李亞明要求嚴格，李玉璽笑說：「爸爸不走動作（肢體）暴力，走的是言語暴力，但對我還好啦。」追問他父親曾說過最重的話？他透露以前自己唱不好，爸爸曾撂話「不然不要做（歌手）啦」！

聊起之前到中南部巡演趣事，李玉璽表示首站高雄場非常緊張，加上高雄場館的冷氣很冷，感覺台下粉絲冷到發抖，覺得對大家很不好意思。而上週剛結束的台中場，則發生一件滿糗的小插曲，他表示當天開唱時有粉絲一直指著自己的褲頭，提醒他沒拉拉鏈，李玉璽說：「上台前還有檢查，一定是跳一跳之後拉鍊就掉下來了，回想起來真的滿好笑的。」結束三場巡演後，李玉璽將赴海外宣傳，並於8月19日把台灣巡演節目帶到廣州與當地歌迷分享。

(中時 )