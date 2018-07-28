從板球明星到巴基斯坦總理：伊姆蘭汗其人

2018年07月28日 18:48 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

1996年2月，英國黛安娜王妃造訪巴基斯坦拉合爾的癌症醫院，伊姆蘭汗在旁陪同。（圖／美聯社）

1992年3月，伊姆蘭汗帶領巴基斯坦板球國家隊，到澳大利亞墨爾本市參加板球世界盃比賽。在決賽中擊敗英國隊後，伊姆蘭高舉勝利手勢。（圖／美聯社）

巴基斯坦板球國家隊擊敗英國隊後，隊長伊姆蘭汗被歡欣鼓舞的隊員抬起來，高舉著巴基斯坦國旗。（圖／美聯社）

德國之聲中文網27日報導說，伊姆蘭汗（Imran Khan Niazi）是一名傳奇人物，早年就讀精英學校，英國牛津大學畢業，率領國家板球隊為巴基斯坦贏得唯一一次世界盃冠軍。他的3次婚姻和早年花花公子的形象，至今被人津津樂道。就是他，成了本次巴基斯坦選舉的大贏家！

伊姆蘭汗1952年生於巴基斯坦第二大城拉合爾的一個普什圖族家庭。家境不錯，父親是工程師。他有4個姐妹，先在家鄉、後在英國接受精英教育。在英國，伊姆蘭汗愛上了板球。1972年他進入牛津大學基布爾學院（Keble College）修習政治學和經濟學，兼任牛津大學板球隊隊長。

在英國期間，伊姆蘭汗一直都在進行著板球訓練，1976年回到巴基斯坦後，立即成為國家板球隊的一員，後來升為國家隊隊長。作為板球運動員，伊姆蘭汗是公認的全世界最好的全能型隊員之一。

1992年板球世界盃在澳大利亞的墨爾本市舉行，伊姆蘭汗率領巴基斯坦國家板球隊擊敗所有對手，捧回了世界盃。在決賽時，伊姆蘭汗戰勝的恰恰是英國隊。此後，伊姆蘭汗成了當地家喻戶曉的英雄。

據德國之聲報導，伊姆蘭汗的大學生涯過得無拘無束，是倫敦市夜生活十分活躍的身影。1995年，42歲的他迎娶了21歲的猶太金融家之女，英國社交名媛珍美瑪．歌斯密（Jemima Goldsmith）。9年的婚姻為當地以及英國小報貢獻了無數花邊與緋聞。雖然他們二人於2004年分道揚鑣，但歌斯密一直是伊姆蘭汗政治上堅定的支持者。歌斯密26日就推文恭喜伊姆蘭汗說：「我兒們的父親是下任總理」，並提醒他別忘了轉戰政壇的初衷。

1994年從板球界退役後，伊姆蘭汗先「休息」了一段時間。僅僅兩年後，他就開始進入政界，創建了「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）。不過，在板球界的成就無法迅速移植到政壇，1997年的大選中，他的正義運動黨甚至沒有拿到一個議席。

但伊姆蘭汗沒有屈服，過去20年間，他積極投身政治。1999年，支持巴基斯坦陸軍參謀長穆夏拉夫發動的軍事政變，2007年卻又倒戈反對穆夏拉夫連任巴國總統。後來，伊姆蘭汗遭到軟禁，還坐過幾天牢。但他的支持者人數在不斷上升。2013年巴基斯坦的總統選舉中，伊姆蘭汗成了最富有挑戰力的候選人之一。

伊姆蘭汗的正義運動黨在2013年的大選中獲得長足進步，在下議院「國民議會」拿下30個議席，成為「穆斯林聯盟」之後的第二大政黨。該黨在旁遮普省和信德省都成為最大的反對黨，而最大的勝利則是在開伯爾-普赫圖赫瓦省成為最大黨。

德國之聲指出，伊姆蘭汗對當地的恐怖組織態度偏於溫和，甚至曖昧，因此常被稱為「塔里班汗」。他認為，若想與鄰國阿富汗的塔里班達成和平協議，唯一的途徑是透過談判。伊姆蘭汗尤其反對美國在巴基斯坦使用無人機，並宣布巴基斯坦將撤出在中東衝突中與美國的合作。

2004年與歌斯密離婚後，伊姆蘭汗又結了兩次婚。2015年他宣布同英國籍巴基斯坦裔記者萊罕姆（Reham Khanm）結百年之好，但該婚姻僅維持了10個月。2018年2月伊姆蘭汗第三次舉行婚禮，新娘名叫布希拉·瑪內卡（Bushra Manika）。他說，新娘是他精神上的指路人。

今年大選中，伊姆蘭汗領導的正義運動黨是最具競爭力的黨派之一。在一個民粹主義平台上，伊姆蘭汗呼籲同巴基斯坦腐敗的政治傳統決裂。他計劃效仿大陸開啟一個降低貧困率的政策，建立「伊斯蘭福利國家」，其中包括創造1000萬個工作機會，為窮人修建500萬套住宅。

7月26日，伊姆蘭汗完成了板球明星到政治領導者的轉變過程。在25日舉行的國民議會大選，他領導的正義運動黨在272個普選議席中贏得115席，距離組閣所需的過半數席次即137席雖然仍差22席，不過要找到小黨及無黨派人士合組聯合政府，應該不會有問題。

現年65歲的伊姆蘭汗可望主政成為巴基斯坦新總理，他在宣布勝選的電視談話中說，「22年前，我開始了這場鬥爭，今天，我得到實現國家夢想的機會！」「我們領導的巴基斯坦將以全新的面貌屹立於世。」

(中時 )