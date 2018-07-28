小綠慘了！昔批柯P「呷賽」今倒戈 臉書遭網友砲轟

2018年07月28日 18:42 中時電子報 呂承哲

時代力量北市議員參選人林亮君競選總部今(28)日成立，台北市長柯文哲站台力挺，時力北市黨部主委林昶佐、時力黨主席黃國昌、同為時力議員參選人的吳崢，也在場為新人造勢，不過，林昶佐曾批柯「呷賽」，黃國昌、吳崢也曾批柯的「兩岸一家親」說法。如今，柯文哲聲勢大好，再度「割稻尾」，不少網友到時力政治人物的臉書痛罵一頓。

柯文哲歷經網紅效應與市政宣傳成功，第一階段線上募款短短5小時，就募資超過目標1310萬元，不少網友都認為，目前台灣政壇沒有人能敵過柯文哲。相較於柯文哲的高人氣，時代力量在台北市議員選舉中推出5名新人，但與綠營部分票源重疊，找藍綠陣營的事長參選人來都不合立場，柯文哲自然成為了最適合的人選。

不過，林昶佐在今年4月初傳出參選台北市長消息，柯文哲隨後安排會面，林昶佐卻在會後批柯以集遊惡法拆帳篷，還說是進步價值，「這真的是呷賽」。至於黃國昌與吳崢，直指不能認同柯文哲講「兩岸一家親」，「很難讓時力與柯文哲靠近」，如今卻一同站台，格外諷刺。

對此，許多網友到林昶佐臉書留言痛批「議員不會投時代力量了，立委也不會投給林昶佐了」、「罵吃屎罵得很爽，要站台，就彎腰笑臉，我後悔投你」、「我後悔投了個忘恩負義的咖」、「看到募款能力嚇到，趕快貼柯」、「林北現在就是不爽投時力，根本是民進黨附屬組織」。

(中時電子報)