保母誤將女嬰指甲剪太深 父母竟強迫拔指甲、逼簽4百萬本票

2018年07月28日 19:13 中時 程炳璋

台南市陳姓女子透過彭婉如基金會介紹，以每月3萬元代價到謝宅擔任保母，24日在照顧兩個月大女嬰時，不慎將女嬰指甲剪受傷，遭謝姓父母追究，陳女被迫自剪4隻指甲到流血，還簽下400萬本票，事後到警局提告妨害自由，謝父也反告傷害，稱只希望陳女鄭重道歉，若獲賠400萬會捐出去。

37歲陳女士擔任保母工作兩年，是彭婉如基金會登記在案的保母，曾服務過4個案家都未發生糾紛，在基金會介紹下到謝宅照顧兩個月大女嬰。

陳女24日時見到女嬰指甲有些尖銳，幫忙剪指甲，卻不慎剪太深流血，遭女嬰母親發現，她幫忙擦藥包紮後下班。謝父返家見愛女四根手指頭都流血，傳訊息質問陳女，謝父指出陳女回訊的口氣冷淡，感覺事不關己，越想越生氣，隔日找基金會督導出面協調。

陳女指謝父在協調過程中，找來小弟助陣恐嚇，並提供鉗子，要求她拔指甲「一指底一指」，陳女無奈，依言拔下自己左手拇指、中指、無名指及小指指甲，卻因為拔除乾淨，遭謝父改要求一指賠100萬，陳女簽下400萬本票才離開。

謝父否認指控，陳述當時自己稱「女兒手指頭在自己心目中無價，1跟手指頭要算你100萬這樣嗎？」沒想到陳女丈夫竟一口答應，說要分兩期償還，謝父說「對方若賠400萬，會把錢捐出去」。

陳女離開現場後，立刻向警方報案，提告妨害自由，且因害怕謝家找小弟報復，避走北部，謝父事後得知，也反控傷害。

彭婉如基金會派員參與整個協調過程，還有人員代表在和解書上簽字，但基會人員稱全案已進入司法程序，不方便評論。

(中時 )