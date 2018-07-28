小小模特兒為花博代言走秀中市新聞局長邀大小朋友共遊花博

2018年07月28日 19:47 中時 陳世宗

市府新聞局長卓冠廷到場與小小模特兒同樂，不僅透過有獎徵答與小朋友們互動，也為花博宣傳，期盼大小朋友屆時一起遊花博。（陳世宗攝）

為響應即將登場的台中世界花卉博覽會，台中大遠百與永豐棧酒店合作邀請小朋友化身模特兒走秀，以花卉造型為主題，打造首場專為兒童的時尚秀。市府新聞局長卓冠廷到場與小小模特兒同樂，不僅透過有獎徵答與小朋友們互動，也為花博宣傳，期盼大小朋友屆時一起遊花博。

台中大遠百與永豐棧酒店28日舉辦「兒童花博時裝秀Flora Show」，由新聞局長卓冠廷擔任評審，永豐棧酒店總經理楊義方及台中大遠百代表等人也到場評分，眾人一起為小小模特兒們鼓勵加油外，也欣賞走秀演出。

卓冠廷感謝大家一起來為花博宣傳，踴躍參與時尚走秀，也謝謝大遠百與永豐棧酒店提供豐富的禮物送給大家；即日起至8月31日憑花博卡至大遠百合作專櫃，包括送子鳥、安妮公主、瑪格、小帆船、小范倫鐵諾、麗嬰房、大地之愛、彩虹森林、創意美術、玩劇島等，可享消費優惠，同時也邀請大朋友與小朋友們在年底一起到台中參觀花博。

28日活動共有16位年齡介於4至8歲的小朋友們參與，不少人精心打扮、甚至將乾燥花別在裙子上，也有人戴上石虎的面具，模樣相當可愛。卓冠廷與小朋友們親切互動，並玩起與花博主題有關的有獎徵答，包括花博吉祥物是哪些動物、花博的代言人是誰，以及花博何時開始等問題，吸引小朋友們踴躍搶答，氣氛溫馨熱鬧。

新聞局指出，永豐棧酒店提供15張招待券，送給得獎的小朋友，同時也特別推出花博主題客房，要讓遊覽花博的旅客享受被花朵包圍的感覺；而大遠百也支持花博卡，首度推出花博卡購物活動，自即日至8月31日止，只要憑卡在指定童裝品牌可享8折或滿額禮等優惠，感謝各界對花博的支持。

台中花博將於11月3日開幕，展區遍及后里、外埔及豐原等地，邀請大小朋友一同參與走訪，欣賞台灣特有種及各國美麗花卉；台中精密機械產業與美術美學界結合的超大作品，總共有將近700朵機械花，組成15公尺高的巨型花朵，機會難得邀請民眾共同欣賞令人驚豔的創作。

(中時 )