梨山健走避暑 喝高山茶再嘗水蜜桃

2018年07月28日 19:47 中時 王文吉

遊客參與「樂桃桃健走」，獲得闖關好禮。（王文吉翻攝）

獅子會300-C2區特別號召獅友到梨山淨山。（王文吉翻攝）

梨山蜜桃成熟時，和平區公所配合暑假旅遊旺季，舉辦梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動。和平區長林建堂表示，梨山水蜜桃，特色就是飽滿圓潤、7月是上海水蜜桃盛產期，8月則是瀨戶內水蜜桃，雖然今年受到天氣因素稍微延後了產期，依然甜蜜多汁、香氣濃郁。

2018和平區梨山茶暨水蜜桃行銷推廣活動28日在梨山賓館前廣場登場，由「梨山水蜜桃、幸福森活節」熱鬧開場，包括精彩舞台節目、水蜜桃風味餐品嘗、趣味遊戲、獎品豐富的集點摸彩等，備受歡迎的「樂桃桃健走」還特別結合環保與公益，讓參加遊客闖關。

活動現場也推出產地證明標章的的梨山茶，邀請民眾品茗。交通部觀光局副局長陳淑慧及參山國家風景區管理處長柯建興強調，梨山農特產和泰雅原民文化一直都是台灣觀光景點的強項，因此提高在地體驗經濟及強化中部區域聯合觀光推廣活動與行銷就非常重要。

由於中橫臨37便道谷關至梨山段預計在9月通車，國際獅子會300-C2區特別號召100名獅友到梨山進行大規模的淨山活動，柯建興期待藉此打造全國最高的觀光勝地，能帶動70萬的旅遊人次，並以百萬人次為目標。

(中時 )