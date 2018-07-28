《新說唱》吳亦凡「skr skr」爆紅 陳冠希諷網友不懂跟風

2018年07月28日 19:16 中時電子報 吳玫穎

陳冠希諷網友不懂跟風。(取自微博)

吴亦凡skr使用片段

隨著大陸綜藝節目《中國新說唱》熱播，導師吳亦凡繼上一季的「你有freestyle嗎？」，又數度用「Skr ～Skr～」稱讚選手，再次掀起模仿潮，連「志玲姐姐」林志玲也在微博發文「skr~~~ skr~~~」被讚跟上時代潮流。不過陳冠希近日就在MC HotDog(熱狗)社群網站底下留言diss，引發兩派網友激烈論戰。

熱狗近日在IG搞笑用skr造句，「我最近發現用skr造句還蠻好玩的耶！例如：我是根熱狗，我skr熱狗，我不懂skr而止，我只skr愛打電動的宅男。」卻意外釣出陳冠希以英文留言diss，「這破玩意真可笑，這些人根本不懂自己說什麼，卻覺得這樣說很酷，這文化到底怎麼了？」

陳冠希一席話也引發網友兩極評論，有人反批陳冠希「無語 我知道skr最初的意思啊， 但是語言不可以變通玩嗎」、「陳冠希先聽聽自己新歌唱的那都是個什麼吧…醒醒不好嗎」，但也有不少人支持陳冠希「陳冠希說的對，圈內不說實話，edc說了」、「我倒是覺得他不是針對吳，是不喜歡嘻哈泛娛樂化這個現象」。

其實網路上流傳幾個關於skr的數個意思，其中一種解釋為skr是汽車輪胎磨擦地板的聲音，最早被rapper使用在歌詞中，炫耀自己有跑車很酷「skr~」接著廣泛流傳開來，其實這個詞並無任何意義，可以用任何詞彙替代。

(中時電子報)