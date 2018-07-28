《新說唱》吳亦凡「skr skr」爆紅 陳冠希諷網友不懂跟風

吳亦凡「Skr Skr」成為時下最夯流行語。(取自YouTube)

友善列印
中時電子報
陳冠希諷網友不懂跟風。(取自微博)
吴亦凡skr使用片段

隨著大陸綜藝節目《中國新說唱》熱播，導師吳亦凡繼上一季的「你有freestyle嗎？」，又數度用「Skr ～Skr～」稱讚選手，再次掀起模仿潮，連「志玲姐姐」林志玲也在微博發文「skr~~~ skr~~~」被讚跟上時代潮流。不過陳冠希近日就在MC HotDog(熱狗)社群網站底下留言diss，引發兩派網友激烈論戰。

熱狗近日在IG搞笑用skr造句，「我最近發現用skr造句還蠻好玩的耶！例如：我是根熱狗，我skr熱狗，我不懂skr而止，我只skr愛打電動的宅男。」卻意外釣出陳冠希以英文留言diss，「這破玩意真可笑，這些人根本不懂自己說什麼，卻覺得這樣說很酷，這文化到底怎麼了？」

陳冠希一席話也引發網友兩極評論，有人反批陳冠希「無語 我知道skr最初的意思啊， 但是語言不可以變通玩嗎」、「陳冠希先聽聽自己新歌唱的那都是個什麼吧…醒醒不好嗎」，但也有不少人支持陳冠希「陳冠希說的對，圈內不說實話，edc說了」、「我倒是覺得他不是針對吳，是不喜歡嘻哈泛娛樂化這個現象」。

其實網路上流傳幾個關於skr的數個意思，其中一種解釋為skr是汽車輪胎磨擦地板的聲音，最早被rapper使用在歌詞中，炫耀自己有跑車很酷「skr~」接著廣泛流傳開來，其實這個詞並無任何意義，可以用任何詞彙替代。

(中時電子報)

五月天巡演百場破紀錄！邀李榮浩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。