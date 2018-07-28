快去就醫！這3種皮膚症狀不是皮膚問題 而是肝在喊救命

2018年07月28日 19:44 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

肝病初期如肝硬化，往往沒有徵兆和症狀，有症狀時已經相當嚴重。其實肝出問題時，有時候會反應在皮膚上，如果出現以下三種皮膚症狀就要注意。

《症狀一 蜘蛛痣》

肝出問題反映在皮膚上，林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師林俊彥醫師表示，是因為內分泌代謝失調引起，最常見的就是肝硬化，「肝硬化分為A、B、C三期，A期沒症狀，到了A晚期、B早期，有時候就會產生皮膚症狀。」

趙昭明皮膚科院長趙昭明也說，在門診時有些病人來看診，發現胸前和肚子有紅色蜘蛛痣，就轉介到肝膽腸胃科去檢查，後來發現是食道靜脈曲張，這是肝硬化的症狀之一。

蜘蛛痣成因是肝功能異常導致雌激素增加，因外表似蜘蛛，所以稱蜘蛛痣，經常出現在臉、頸、手背、上臂、前胸和肩膀。除了蜘蛛痣，有些男性肝硬化患者會因為雌激素增加而出現「男性女乳症」。

蜘蛛痣與肝功能異常有關，但懷孕及青春期女性也可能發生。(圖／達志影像)

但不是冒出蜘蛛痣就代表肝出問題，因為和雌激素增加有關，所以青春期及懷孕女性都有可能發生，這是正常的生理現象，應就醫檢查。

值得一提的是，身上長紅痣並非都是有害的，另一種常跟蜘蛛痣搞混的是「櫻桃血管瘤」，雖然有「瘤」這個字，但趙昭明表示這跟癌症沒關係，而是因為老化而自然形成的紅痣，一般來說都是無害的。

櫻桃血管瘤跟癌症沒有關係。(圖／達志影像)

要辨別是否為蜘蛛痣，可以按壓痣的中心點，四周成輻射狀的小血管會褪色，壓力消失後又回復原本的樣貌。

《症狀二 手掌兩側泛紅、紅斑》

手掌泛紅或出現紅斑，又稱「肝掌」，通常發生在手掌兩側，大拇指與小拇指下方的大、小魚際。林俊彥表示，成因是肝功能不佳導致雌激素增加，讓血管充血、擴張而形成。相同的，出現肝掌不一定是肝出問題，但兩者有關連性，應進一步檢查。

手掌的大小魚際泛紅也要注意肝功能是否異常。(圖／康健雜誌)

《症狀三 黃疸》

黃疸是最熟知的肝、膽方面疾病的症狀，除了皮膚變黃，也會搔癢。林俊彥指出，膽管塞住膽汁無法流到腸道，而進到血液循環中造成黃疸，皮膚受到刺激而會癢，「一般看眼白最容易分辨，黃疸眼白會變黃，如果是紅蘿蔔吃太多引起的胡蘿蔔素皮膚沉澱，眼白不會泛黃，少吃一點含胡蘿蔔素的食物就會消失。」

林俊彥也表示，肝問題造成其他的皮膚症狀，還有搔癢和腹部出現青色血管，前者是因為肝硬化讓皮脂腺萎縮造成皮膚乾癢，「這時會建議病人塗抹乳液緩和癢感」；後者也是因為肝硬化造成肝門靜脈壓力過高，導致腹部血管擴張，常跟腹水伴隨出現。

要避免這些症狀出現，護肝是首要大事。林俊彥指出，造成肝硬化最常見的原因是B型和C型肝炎，再者是酒精性和非酒精性的脂肪肝，對某物質如銅代謝不良導致的肝病最少。

要預防B型和C型肝炎，須避免共用牙刷、刮鬍刀及不必要的打針、輸血、刺青、穿耳洞；脂肪肝則是不酗酒、不亂服藥物，多運動不過胖，「BMI正常的人也可能有脂肪肝，所以應定時檢查、保持良好生活習慣，很多肝病及早治療都能得到控制或治癒，」林俊彥說。

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(中時電子報)