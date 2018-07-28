陸客幫日動漫「天空之城」原型小鎮注起死回生強心針

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旺報
孫曜樟

義大利北部城市拉齊奧的白露里治奧古城；因為越來越受到來自中國等亞洲遊客推崇，正在擺脫「垂死城市」的命運，它會受到中國和亞洲遊客的推崇則是因其地理環境特殊；被認為是日動漫大師宮崎駿創作的「天空之城」原型。

白露里治奧古城位於義大利首都羅馬西北90公里處，它坐落在一個正逐漸被侵蝕的小高原火山石上。據美國媒體報導，古城遠遠望去，就像是一個懸浮在空中的島嶼城市，因而被認為是日本動漫大師宮崎駿筆下「天空之城」的原型。所以，白露里治奧古城因此也有了「天空之城」的美名，2018年預計將會有80萬遊客前往，絕大多數都是中國人。

在中國遊客慕名而來之前，當地居民長期一直面臨經濟困境，這裡的年輕一代常為求職而遠走高飛，2008年的金融危機使拉齊奧大區旅遊業陷入混亂，進一步打擊了當地居民的信心，逼使更多年輕人離鄉。

如今的情況不一樣了，年輕人選擇留下迎接意外的旅遊浪潮。浪漫普奇（Romantica Pucci）餐廳旅館的45歲的經理蘿勃塔·門卡雷利說，我們現在有來自世界各地的遊客，但最多的是中國遊客，他們把資金帶入了這座城市；也使這裡的旅遊業恢復生機。過去鎮裡只有2家餐館，現在有10家，在店外，儘管7月炎炎烈日下，仍有許多中國遊客正舉著相機走向古城。門卡雷利也一直在學習一些中文普通話。由於收入大幅增加，包括訪問這座古城的門票收入，全年常住人口一度只有七人的古城，現在的夏季人口已經升到100人。

現今，中國遊客的身影正越來越多地出現在世界各地。今年3月1日，中國旅遊研究院、攜程旅遊集團聯合發佈「2017 年中國出境旅遊大資料包告」稱，2017年中國公民出境旅遊突破1.3億人次，花費達1152.9億美元，保持世界第一大出境旅遊客源國地位。

(旺報 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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