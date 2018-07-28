全球城市小姐選拔 18歲混血佳麗竟有真功夫

張如君（右）與木熙衣出席賽前記者會。（盧禕祺攝）

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李棠霓。（盧禕祺攝）
林湘婷。（盧禕祺攝）
林湘婷（右）與李棠霓表演劈木頭。（盧禕祺攝）
陳駿閎表演舞蹈。（盧禕祺攝）
賴韋如和陳駿閎表演雙人芭蕾。（盧禕祺攝）
鄭浚廷表演魔術。（盧禕祺攝）
張如君（右）與木熙衣為選拔大賽親力親為 。（盧禕祺攝）

2018第13屆全球城市小姐先生暨全球城市形象大使台灣區選拔賽，8月4號將於台北圓山飯店舉行，選拔協會28日舉行賽前記者會，今年台灣賽區競爭激烈，參賽者使出渾身解數，有佳麗展現霹靂手段表演武術狠劈木頭，城市先生參賽者有的變魔術、有的跳芭蕾，展現奪冠氣勢。

台灣賽區參賽者今在東方工商校園內展現集訓成果，由2012年全球城市小姐選拔賽台灣賽區第3名的「學姊」曾靖淳，帶領2位今年參賽佳麗李棠霓和林湘婷表演跆拳道，3位美眉虎虎生風，尤其劈木頭動作犀利，眼神凶狠，拳腳功夫了得。

新生代中德混血演員李棠霓，最近參演衛子雲執導的新電影《武術奇蹟》，接受過一連串武術訓練，身兼總導演和武術指導的衛子雲，訓練一批新秀演員學武術，他曾表示：「成龍有成家班、香港有洪家班，我希望台灣也有一批『衛家班』。」強調拍武術片就一定要練出真功夫，年僅18歲的李棠霓就是「衛家班」成員，如今已訓練有成；另一位參賽佳麗江佳謙是武術高手，亦是人氣爆棚的網紅，佳麗們臥虎藏龍。

「選美教母」張如君創辦的全球城市小姐先生暨城市形象大使選拔大賽，今年首度加入非洲和澳洲賽區，大中華總決賽10月13日在天津舉行，世界盃決賽10月27日在濟南舉行。今年台灣賽區主席木熙衣是城市小姐選美冠軍，也是張如君旗下女團「City魅」團長，年底將發行《同星》專輯，今年的台灣賽區選拔大賽被認為是最有星味的選美比賽。

張如君表示，現代新女性很不容易，可取的是，木熙衣仍在念書，但每場選拔賽都親力親為，加上準備年底專輯，念書時間之外，假日幾乎都在工作，「我多少工作量，她就有多少工作量，蠟燭多頭燒，十分辛苦」。全球城市小姐先生暨全球城市形象大使選拔大賽官網：http://www.missglobalcity.org

(中時 )

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