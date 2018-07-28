LINE遭盜用裝熟詐騙老梗 刑事局傳授安全把關

2018年07月28日 19:48 中時 林郁平

暑假假期中，大家忙著聯繫親友，揪團聚餐、旅遊、培養感情，刑事局提醒，接到不明來電或LINE訊息問候，先別急著匯款，這很有可能是詐騙集團在裝熟騙人！提醒民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，務必提高警覺！

桃園市一名已經退休的張姓女子，上周接到LINE暱稱為「真善美」加入好友，自稱是其朋友小惠，並先跟張女裝熟閒聊，要求加入好友保持聯繫。3天過後，假小惠突然LINE表示「現在急用，需要調款借20萬元」，張女不疑有它，立刻臨櫃將戶頭內的18萬元全匯到對方指定的帳戶，不料，假小惠收到匯款後又表示還欠7萬元，需向張女再借款，張女這時才起疑，主動撥打該電話後聯絡不上對方，才驚覺有異，發現可能從頭到尾都是詐騙集團所假冒小惠的LINE帳號，真正的小惠並沒有向他借錢，才趕緊至派出所報案。

刑事局表示，暑期期間詐騙集團盜用被害人的通訊軟體帳號，時有傳訊息給周遭朋友要求匯款或買遊戲點數的情形。雖然LINE的冒名詐騙案件頻傳，但其實還是有幾種方式，可以預防這種冒名詐騙的方式：

1、多詢問兩句：即便詐騙集團可以輕鬆冒用朋友的照片與名字，但說話的口吻或平常對話的習慣還是有不同的地方，詐騙集團的常用說詞會先問被害人「在忙嗎？」、「有空嗎？」，通常語氣相對冷淡且字句簡單，因此不要僅以LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是你所認識的朋友，若發現對方說話的方式和以往不同，或提出特殊的要求，建議多問個兩句，以驗證對方的身分才是比較保險的。

2、直接打電話：詐騙的最終目的多半是借錢、匯款的要求，若是牽涉到借錢的要求，建議可以直接電話求證，才是最保險的，順道考詢與親友建立的─防詐專屬約定密語，確認身分。

3、有關LINE設定的相關資訊如下，建議民眾從自身做起，避免遭詐：

(1)開啟「隱私設定」中「阻擋訊息」的功能，可避免接收到非好友傳送的訊息。

(2)取消「我的帳號」中「允許自其他裝置登入」，避免駭客取得帳密後從電腦登入。

(3)非LINE好友傳訊息時，注意是否有不明連結，該訊息上方有「您尚未將本用戶加入好友名單」警告，用此判斷為是否為名單內好友。

(4)不要點開訊息中的短網址連結(goo.gl、bit.ly等)或IP連結，建議可先向發送訊息的朋友查證。

(5)做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼。

(中時 )