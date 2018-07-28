美女主播徐裴翊創的運動頻道4歲了!數百鐵粉翊起慶生

美女主播徐裴翊（前排左一）與夥伴創業成立的運動頻道《Vamos Sports翊起運動》，28日舉辦4周年同樂會，吸引超過200名線上粉絲到現場交流互動。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導
翊起運動創辦人徐裴翊與鐵粉分享創業4年的甘苦談。（李弘斌攝）

由美女主播徐裴翊與夥伴創業成立的運動頻道《Vamos Sports翊起運動》4歲了！28日他們舉辦4周年同樂會，吸引超過200名線上粉絲到現場交流互動。創辦人徐裴翊驚喜的說，很感動聽到許多人支持他們的理念，讓努力的運動員被看到、傳遞體育運動的美好與力量，也會繼續堅持。

「昨天本來還很擔心，活動會不會沒什麼人來，」徐裴翊說，看到這麼多粉絲真的很驚喜，將辦公室擠得水洩不通，連空調都有些吃力，心中卻是滿滿的感動和雀躍，「面對面的力量很強大！可以感受大家對《翊起運動》的鼓勵與支持，甚至聽到有人說我們的節目是他快樂的來源，就覺得值得了！」

Vamos同樂會將辦公室布置成可以打卡留念的景點。（李弘斌攝）

同樂會讓粉絲化身主播，在攝影棚錄影恭喜Vamos生日快樂。（李弘斌攝）

《Vamos Sports翊起運動》是徐裴翊和夥伴李家梵、陳怡鵑，3個女生共同創辦的運動頻道。離開電視的舞台與光環，他們在網路上逐漸建立口碑，不但有了自己的辦公室，員工也增加到目前的9人。

「過程絕對不是一帆風順，但不曾悲觀的原因是:跟這些夥伴工作真的太有趣了，說甚麼也要好好把公司經營生存下去，一起見證台灣每個運動員的驕傲時刻。」徐裴翊說，曾有報導指出「新創公司只有3%存活超過5年」，Vamos才4歲，還要努力。

小小觀眾來參加同樂會，讓Vamos創辦人徐裴翊（左）、李家梵（右）驚喜不已。（李弘斌攝）

Vamos今年夏天辦了主播、記者、運動行銷的營隊，這次趁4周年特別規畫鐵粉同樂會，將攝影棚布置為拍照打卡的場景，透過6項實體活動與粉絲互動。其中又以「Vamos聊聊天」活動，讓粉絲直接與創辦人徐裴翊、李家梵面對面聊天，最受到歡迎。

「這次活動更有爸爸帶著一對兒女，特別到現場表達支持，很驚喜我們會有這麼小的觀眾呢！」徐裴翊表示，還有忠實粉絲從台南專程北上，從過去只是網路上的留言互動，到今天轉變為實體的支持，即使簡單的加油一句話，都是滿滿的感動。

從一位人氣主播的創業成果，到成為一個經營4年的運動頻道，徐裴翊開心的說：「我覺得現在被知道的是《Vamos Sports翊起運動》，這不是1個女生或是3個女生，而是一個團隊與信念被認可。只要翊起運動的信念被您認同的一天，我們都有力量繼續走下去。」

(中時電子報)

粉絲在狗吠火車的攝影棚拍照留念，棒球主播陳捷盛（左）也到場共襄盛舉。（李弘斌攝）
MLB》國民薛神34歲 痛宰馬林魚慶… 海峽盃》兩岸球隊對決！上海大鯊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。