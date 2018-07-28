美女主播徐裴翊創的運動頻道4歲了!數百鐵粉翊起慶生

2018年07月28日 20:22 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

翊起運動創辦人徐裴翊與鐵粉分享創業4年的甘苦談。（李弘斌攝）

由美女主播徐裴翊與夥伴創業成立的運動頻道《Vamos Sports翊起運動》4歲了！28日他們舉辦4周年同樂會，吸引超過200名線上粉絲到現場交流互動。創辦人徐裴翊驚喜的說，很感動聽到許多人支持他們的理念，讓努力的運動員被看到、傳遞體育運動的美好與力量，也會繼續堅持。

「昨天本來還很擔心，活動會不會沒什麼人來，」徐裴翊說，看到這麼多粉絲真的很驚喜，將辦公室擠得水洩不通，連空調都有些吃力，心中卻是滿滿的感動和雀躍，「面對面的力量很強大！可以感受大家對《翊起運動》的鼓勵與支持，甚至聽到有人說我們的節目是他快樂的來源，就覺得值得了！」

Vamos同樂會將辦公室布置成可以打卡留念的景點。（李弘斌攝）

同樂會讓粉絲化身主播，在攝影棚錄影恭喜Vamos生日快樂。（李弘斌攝）

《Vamos Sports翊起運動》是徐裴翊和夥伴李家梵、陳怡鵑，3個女生共同創辦的運動頻道。離開電視的舞台與光環，他們在網路上逐漸建立口碑，不但有了自己的辦公室，員工也增加到目前的9人。

「過程絕對不是一帆風順，但不曾悲觀的原因是:跟這些夥伴工作真的太有趣了，說甚麼也要好好把公司經營生存下去，一起見證台灣每個運動員的驕傲時刻。」徐裴翊說，曾有報導指出「新創公司只有3%存活超過5年」，Vamos才4歲，還要努力。

小小觀眾來參加同樂會，讓Vamos創辦人徐裴翊（左）、李家梵（右）驚喜不已。（李弘斌攝）

Vamos今年夏天辦了主播、記者、運動行銷的營隊，這次趁4周年特別規畫鐵粉同樂會，將攝影棚布置為拍照打卡的場景，透過6項實體活動與粉絲互動。其中又以「Vamos聊聊天」活動，讓粉絲直接與創辦人徐裴翊、李家梵面對面聊天，最受到歡迎。

「這次活動更有爸爸帶著一對兒女，特別到現場表達支持，很驚喜我們會有這麼小的觀眾呢！」徐裴翊表示，還有忠實粉絲從台南專程北上，從過去只是網路上的留言互動，到今天轉變為實體的支持，即使簡單的加油一句話，都是滿滿的感動。

從一位人氣主播的創業成果，到成為一個經營4年的運動頻道，徐裴翊開心的說：「我覺得現在被知道的是《Vamos Sports翊起運動》，這不是1個女生或是3個女生，而是一個團隊與信念被認可。只要翊起運動的信念被您認同的一天，我們都有力量繼續走下去。」

(中時電子報)