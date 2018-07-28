陳亞蘭歌仔戲《黑家店》 7／29西門紅樓最後1場演出

陳亞蘭為《黑家店》。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
陳亞蘭日前到上海參訪。（寶麗來國際娛樂提供）
同學們穿《黑家店》T恤支持她。（寶麗來國際娛樂提供）
身旁是上海著名地標「東方明珠」。（寶麗來國際娛樂提供）

陳亞蘭最近跟著GF-EMBA的同學一起到上海參訪，與上海名校的時尚學院相關設計公司進行文化交流，一行人在師大國際時尚高階管理碩士在職專班執行長夏學理帶領下，為期6天滿滿的參訪行程，她笑說，本想可以趁校外教學偷個閒，沒想到更累，但是累得很開心。

她的同學們知道她最近忙於電視歌仔戲 《忠孝節義》後製，以及擔任製作人的歌仔戲舞台劇《黑家店》，大家自發性穿上《黑家店》T-Shirt支持她，希望陪她把傳統文化元素帶到上海。看到同學們那麼幫忙及對傳統文化的重視，讓她好感動，「謝謝大家對歌仔戲文化的重視及新一代歌仔新秀的提攜」。

陳亞蘭說，之前班上也曾安排去巴黎與紐約參訪，但自己都因為忙著拍攝《忠孝節義》沒跟上，這次安排上海行程，說什麼也不想再錯過與大家一起出去學習機會，所以硬是排出幾天假期。她提到，GF-EMBA課程預計在2019年1月份畢業，之後還會舉辦參訪歐洲的海外教學行程，但她因為工作關係不能參加，所以這次也算是自己與同學在學期間，第一次也是唯一一次的旅行，很像提前畢業旅行，心情很複雜。

她說自己隔這麼多年再回到校園讀書，雖然工作忙碌，有時候唸書唸到快「度估」，還有做不完的報告，心理壓力很大。所幸同學們看她如此忙碌，私下都會互相幫忙，無形中培養出深厚感情，所以前晚的餐會上，大家說著聊著，再看到大家穿上《黑家店》的T恤，她還忍不住的哭了，至情至性的話語，讓所有女同學也哭成一團。

陳亞蘭今一早結束上海行，立馬趕回監督7月29日《黑家店》最後1天演出，成功落幕後，接下來電視歌仔戲《忠孝節義》的後製與播出，以及11月《牛郎織女》台中的公演都等她繼續完成，工作不斷，看來只能繼續唸書唸到「度估」了。

(中時 )

全球城市小姐選拔 18歲混血佳麗… 「小燕子情敵」爆3年情告吹 男友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。