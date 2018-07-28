陳亞蘭歌仔戲《黑家店》 7／29西門紅樓最後1場演出

2018年07月28日 20:13 中時 洪秀瑛

陳亞蘭日前到上海參訪。（寶麗來國際娛樂提供）

同學們穿《黑家店》T恤支持她。（寶麗來國際娛樂提供）

身旁是上海著名地標「東方明珠」。（寶麗來國際娛樂提供）

陳亞蘭最近跟著GF-EMBA的同學一起到上海參訪，與上海名校的時尚學院相關設計公司進行文化交流，一行人在師大國際時尚高階管理碩士在職專班執行長夏學理帶領下，為期6天滿滿的參訪行程，她笑說，本想可以趁校外教學偷個閒，沒想到更累，但是累得很開心。

她的同學們知道她最近忙於電視歌仔戲 《忠孝節義》後製，以及擔任製作人的歌仔戲舞台劇《黑家店》，大家自發性穿上《黑家店》T-Shirt支持她，希望陪她把傳統文化元素帶到上海。看到同學們那麼幫忙及對傳統文化的重視，讓她好感動，「謝謝大家對歌仔戲文化的重視及新一代歌仔新秀的提攜」。

陳亞蘭說，之前班上也曾安排去巴黎與紐約參訪，但自己都因為忙著拍攝《忠孝節義》沒跟上，這次安排上海行程，說什麼也不想再錯過與大家一起出去學習機會，所以硬是排出幾天假期。她提到，GF-EMBA課程預計在2019年1月份畢業，之後還會舉辦參訪歐洲的海外教學行程，但她因為工作關係不能參加，所以這次也算是自己與同學在學期間，第一次也是唯一一次的旅行，很像提前畢業旅行，心情很複雜。

她說自己隔這麼多年再回到校園讀書，雖然工作忙碌，有時候唸書唸到快「度估」，還有做不完的報告，心理壓力很大。所幸同學們看她如此忙碌，私下都會互相幫忙，無形中培養出深厚感情，所以前晚的餐會上，大家說著聊著，再看到大家穿上《黑家店》的T恤，她還忍不住的哭了，至情至性的話語，讓所有女同學也哭成一團。

陳亞蘭今一早結束上海行，立馬趕回監督7月29日《黑家店》最後1天演出，成功落幕後，接下來電視歌仔戲《忠孝節義》的後製與播出，以及11月《牛郎織女》台中的公演都等她繼續完成，工作不斷，看來只能繼續唸書唸到「度估」了。

(中時 )