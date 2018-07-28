《中時晚間快報》電動自行車傷亡攀升 交通部擬發牌證納管

電動自行車傷亡攀升 交通部擬發牌證納管

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中時電子報
綜合報導

◎電動自行車傷亡攀升 交通部擬發牌證納管

電動自行車便宜又不需考駕照的特性，使用者越來越多，事故傷亡數字也跟著年年攀升，交通部表示，正通盤檢討電動自行車納管，包括發牌證、未戴安全帽罰則、違法改裝等，甚至不排除比照機車考照。

◎擋金廈通水典禮 藍批政府：兩岸受阻就「家暴」國人

東亞青運主辦權被取消事件，正持續發酵中。政府出面抗議之外，也出手讓對岸難看，陸委會決定推遲金廈通水典禮！國民黨發言人洪孟楷在臉書批評，兩岸受阻就「家暴」國人，蔡政府懲罰自己人有事嗎？

◎15台人跨境電信詐騙案 遭陸重判13年罰50萬

廣東省珠海市中級人民法院昨27日對葉清順等23人跨境電信詐騙案進行進行一審宣判，其中，葉清順等15名被告為台灣人。法院以詐騙罪判葉清順有期徒刑13年，罰款50萬元；其餘22名被告分別被判處5年5個月至緩刑3年不等，並處罰金。

◎認愛鄧麗欣後首露面 王子讚女友遞水好貼心

邱勝翊（王子）和愷樂28日出席捷運盃街舞大賽決賽，也是王子和大5歲的香港歌手鄧麗欣認愛後首度公開露面，滿面春風的他大方說自己現在廣東話程度「溝通無礙」，他說欣賞女友很多地方，像是很貼心、很照顧人，像是遞水等小動作，都深深打中他的心。

(中時電子報)

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