張睿家平頭造型被誇「台版元彬」

2018年07月28日 20:43 中時 洪秀瑛

張睿家對重機愛不釋手。（周子娛樂提供）

張睿家開心觀賞重機展。（周子娛樂提供）

張睿家平頭造型令人耳目一新。（周子娛樂提供）

「陽光男神」張睿家私下培養許多興趣，比如健身、拳擊、騎重機都是他日常休閒活動，從得知「國際重機展」將在台灣舉辦的消息開始，他便和經紀公司溝通，希望能排除萬難前往朝聖，昨特地趁工作空檔如願看展。

張睿家一到現場立刻變身專業導覽員，興奮向同行友人詳細解說每個品牌的車型和性能，帥氣高大的他，在現場引起不少騷動，不斷被車迷要求拍他與重機的合照，張睿家驚訝說：「第一次遇到不是要和我合照的要求，有點不習慣。」

所有車款及品牌中，張睿家最喜歡全球限量夢幻車DUCATI V4 SPECIALE，安吉莉娜裘莉曾在電影《特務間諜》裡騎的街車TRIUMPH，以及自己剛學重機時騎的KAWASAKI NINJA ZX-10R。

他喜歡享受奔放速度，「我曾騎車遇到違規迴轉的三寶駕駛，當時車速很快差點剎不住，幸好當下我反應快，沒有造成意外，事後忍不住『機會教育』違規車主幾句」，也呼籲車友們，重機車禍大多是因為車速過快造成，真的要注意安全。

張睿家近年演出《濁流》、《動物系戀人啊》等戲角色多元，成功轉型為性格小生，他開心說：「剪了平頭後，許多動作、硬漢片甚至反派角色都來邀約。」

之前在大陸工作，還有製片人直說他剪了平頭後超像元彬、吳彥祖，都是有顏值又有演技的性格男星，喜愛到要求他別留頭髮了。張睿家主演的《動物系戀人阿》8月將在台視和八大播出，出道15年的首本寫真書也將於9月發行，讓粉絲很期待。

(中時 )