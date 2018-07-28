「你們3個把我弄掉！」澎恰恰忍26年揭與曹蘭佼佼心結

2018年07月28日 21:08 中時電子報 吳玫穎

澎恰恰質疑當年被黃子佼、曹蘭等人弄掉。(取自Yahoo tv)

兩人回顧當年錄影照片。(取自Yahoo tv)

「澎哥」澎恰恰昨日上黃子佼主持網路節目《佼心食堂》，意外驚爆連黃子佼本人也不知道、深藏長達26年的心結。原來黃子佼在節目中翻出26年前在節目《抱喜報喜DoReMi》錄影照，感謝澎恰恰當年的提攜之情，不過澎恰恰就突然問黃子佼：「什麼事都可以說？」坦言講到這事，就很怨嘆他與曹蘭，聽得黃子佼一臉錯愕，不知發生何事。

澎恰恰揭曉深藏在心中長達26年的心結，表示這事曹蘭跟黃子佼都不知道，稱當年3個人主持最難站位，理論上資深的(澎恰恰)要站中間，但某天製作人突然指名要曹蘭站中間，讓他覺得事有蹊蹺，自知位置不保，當天錄完影就直奔製作人辦公室，主動請辭：「不好意思，我想我應該到此為止。」

澎恰恰更意外看到製作人桌上有個新案子，新節目主持是曹蘭加黃子佼，「所以這是你們3個弄好的，把我弄掉！」

黃子佼連忙解釋是澎恰恰誤會了，後來是曹蘭一個人站中間，他跟姚黛瑋、李方站在門後，變成曹蘭一個人主持，其他人都是出題官，若沒人選擇他的關卡，他半集都不會有鏡頭，讓澎恰恰恍然大悟，反問：「所以我們是一起被弄掉的！」令現場瞬間爆笑。

隨著誤會解開，澎恰恰也坦言當年心中何止受傷，因為當天下午他還跑去電視台跟節目部經理禮貌性告知節目他沒主持了，未料隔日報紙就刊出「某某電視台綜藝組長說，澎恰恰被我們換掉了」。講完，他更當場發誓，自己所說句句實言。

(中時電子報)