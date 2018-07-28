想提升免疫力？這3種營養素沒一起吃等於做白工

2018年07月28日 21:15 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

台灣每5分鐘就有1人罹癌，近十年癌友超過百萬人，治療癌症如走上一條漫長而不可知的艱辛路，癌友該如何吃，才能提升自體免疫力抗癌？

《魚油、精胺酸、核苷酸 合併使用才能有效提升癌友免疫力》

歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN)2017年最新公佈的營養指南建議，魚油(ω-3PUFA)、精胺酸、核苷酸為癌症患者免疫調節的3效營養劑。根據臨床研究結果，三項免疫調節劑應合併使用，才有利患者提升自體免疫力以抗癌。術前7天補充營養品更有利預後。

很多癌友最擔心術前補充營養品會不會同樣養大癌細胞？萬芳醫院癌症中心主任台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說:「不會。」這是經ESPEN長期經臨床實驗的結果。

ESPEN是什麼組織？它是一由歐洲醫生與營養師組成腸內外營養領域的組織，於1980年成立，致力於研究與疾病相關的代謝問題及營養的影響，以促進臨床研究與教育組織。「該組織具全球營養界的領先地位。」賴基銘教授強調。

高蛋白、充足熱量，是癌友的基礎營養原則，萬芳醫院營養室主任魏賓慧表示，依ESPEN最新研究，不應只補充熱量與蛋白質，更應從魚油、精胺酸、核苷酸等重要免疫營養素提升癌友免疫力。

她解釋，魚油所含的Omega-3脂肪酸，可減輕身體所釋出的發炎物質反應；精胺酸在壓力的情況下，可做為免疫細胞的能量來源，有助於維持免疫功能，活化免疫細胞、合成受損組織所需的膠原蛋白，協助傷口癒合；核苷酸則能增進免疫細胞的增生與成熟分化。

根據ESPEN的臨床實驗研究，合併使用才有效，而單一使用並無有效證實。癌友補充保健食品，如維他命，飲食上多喝魚湯、雞湯，吃肉等方式，屬於單一、不均衡的營養補充方式。建議癌友可找營養師做個別化諮詢，依癌友自身的情況，營養師會做評估，先從攝取含豐富魚油、精胺酸、核苷酸的食物，維持體重與提升免疫力。

天天吃魚不嫌多，肉與彩色蔬果不可少 (圖／康健雜誌)

《天天吃魚不嫌多，肉與彩色蔬果不可少》

一、魚油:Omega-3脂肪酸來自於魚油，還有藻類的食物，深海魚包括秋刀魚、錆角、鮭魚、鱈魚都含量較高的魚種。

一天可以吃2兩的魚肉，約巴掌大。一周吃2～3次是基本，癌友可增加到每天吃魚，建議每天攝取1-3公克的魚油，不論是來自於食物中的深海魚，或者是膠囊的魚油都可以，魚肉更含蛋白質，是癌友需要的營養素。

二、精胺酸是胺基酸的一種，胺基酸部份來自蛋白質。豬肉、雞肉、魚肉等肉類及豆製品都含有豐富的蛋白質，經過分解後，產生不同種類的胺基酸，包括精胺酸、麩醯胺酸。一餐吃巴掌大的肉，約2兩肉等於2份蛋白質，即何補充需要的胺基酸。核苷酸是體內自行合成，而胺基酸是促進核苷酸重要元素。

三、抗氧化劑。美國臨床營養與代謝學會(ASPEN)之前研究，認為抗氧化劑是抗癌重要成分，而彩色蔬果中含抗豐富的氧化劑，建議癌友多食用彩虹蔬果，紅橙黃綠藍紫白等色彩越豐富，吸收氧化劑物越全面。若要達到抗氧化的效果，可補充基本的綜合維他命。

她以女性為例，一餐一碗飯、一個巴掌肉約2兩肉或魚，以及彩色蔬果，這樣以上五種營養劑都包括在內了。如果胃口很好，建議改吃雜糧飯。她表示，因為雜糧飯的營養成分包括纖維素 、微量礦物質等營養素，比白米還要高。

《醫師確診即啟動抗癌模式，癌友注意身體2警訊》

當病患一旦經醫師確診罹癌之後，魏賓慧建議，即應進入抗癌模式。因為受到腫瘤細胞影響，癌友經常進食量不足，出現體重減輕、免疫力降低等現象，因而影響癌症治療效果，增加併發症的發生。

因此，家屬與癌友應自我檢測身體警訊:

一、胃口不好、食慾不振。因癌細胞與腫瘤細胞會釋放促發炎物質以干擾代謝，她解釋，會令大腦中樞系統改變食慾的訊號產生厭食，特別是與腸胃道有關癌症，包括頭頸癌、食道癌、胃癌等患者。

二、體重減輕，引發衰弱，免疫力下降。因食量少致體重下降，超過五成癌友在治療期間體重下降，體重一旦減輕，肌肉代謝加快，肌肉組織分解，肌肉量減少，身體越來越虛弱，免疫力下降，越來越容易疲倦。

魏賓慧表示，照顧者多注意癌友食量，若胃口不好，改以少量多餐，如過去一天三餐，可改為一天六餐，維持與過去相同食量為原則。當癌友食量不到平常的一半時，就需要額外加喝的營養補充品，建議可選擇含魚油、精胺酸、核苷酸的複方，若用單方的補充，過與不及都不利患者。

但即使癌友胃口沒有不好，體重也沒有減輕，也應適時補充適當的免疫營養，以增強自體免疫功能，抵抗因癌症腫瘤出現全身性發炎的反應。

《提早術前補充免疫營養素有利預後》

何時應補充免疫營養素？雙和醫院外科部主任暨副院長黃銘德表示，術前7天先補充免疫營養品，可調節體內免疫機能，提升體內的抗炎反應，對於預後有相當大的幫助。研究指出，患者術前體內發炎指數較低，5年存活率高一倍。歐洲已有8成國術前術後使用。

他表示，許多患者會認為在術後出現感染、傷口無法痊癒等預後不佳的狀況，都是癌症治療不可避免的副作用。雖然治療確實會對身體產生影響，但其實食慾不振、體重下降的元凶，是因癌細胞所造成的免疫失調，引起患者體內發炎反應，進而導致身體機能代謝異常所導致。

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(中時電子報)