海峽盃》兩岸球隊對決！上海大鯊魚輕取達欣

2018年07月28日 21:17 中時電子報 黃及人

上海主控劉煒29日只穿便服坐鎮場邊。(黃及人攝)

海峽盃籃球賽28日在台北和平館順利進行，上海大鯊魚憑藉明顯身高優勢，最後以100比74輕取台北達欣，賽後雙方在場上握手致意，展現兩岸球員和諧氣氛，達欣總教練范耿祥說：「這是促進兩岸文化交流的最佳方式之一！」

「以前我曾以球員身分參加過4、5次海峽盃，如今換當教練，感覺格外不同，」范耿祥說，「上海隊充分展現他們應有層級，以前中國大陸球隊都打身高球，現在不僅有了外線，技巧也越來越好，每次對上他們都越來越難打。」

達欣接下來8月前往中國參加CBA夏季聯賽，屆時將面臨更多中國CBA球隊挑戰，由於陣中包含宋宇軒、潘祥偉、鍾嘉衡、張耕淯等人都是剛來球隊報到的新血，祥總認為球隊還需花上多些時間磨合，更有不少細節有待修正。

「我想宋宇軒明顯在狀態內，只是他才沒來多久，還需磨合與加強場上習慣，」范耿祥說，「潘祥偉與張耕淯位置一樣，兩人觀念與基本動作仍待加強，不過今天表現讓我感到亮眼的，則是替補控衛鍾嘉衡能夠投進3顆三分球。」

其實以首次穿上達欣球衣，就有15分的表現來說，宋宇軒適應能力已經很棒了，「畢竟我才練1個月，只想做好自己場上本分，就是努力搶分，我相信除了能在這裡有發揮空間，也能滿足我有天能打NBL(中國乙級聯賽)的夢想。」

鍾嘉衡則是相當訝異范耿祥給他這麼好的評價，「來達欣就像一個家庭，很感謝祥哥這樣說我，新球季有可能只剩我和濟而學長兩名控球，我會努力學習如何組織。」潘祥偉也表示，「面對高大球員真的很硬，我要學的東西也還很多。」

另外4場兩岸高中球隊對決結果，上海體育附中99比70勝成功高中、南湖高中107比77勝上海建平高中、上海模範中學71比70勝南湖高中、滬江高中82比74勝上海向明中學，接下來29日仍在台北和平館進行4場比賽。

(中時電子報)