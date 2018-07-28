15億！陸在阿根廷太空站運作 勢力伸向美後院

2018年07月28日 21:18 中時電子報 楊幼蘭

龐大的天線彷彿幻影般從沙漠升起，16層樓高的金屬塔閃閃發光，矗立在阿根廷南部的巴塔哥尼亞高原。

而這重達450噸，擁有龐大碟形物的裝置，在解放軍耗資5,000萬美元（15億台幣）所打造的衛星與太空任務控制站中，正是關鍵要角。

《紐約時報》（The New York Times）28日指出，這是北京拉長戰線，改造拉丁美洲，打造中國長遠未來最顯著的象徵之一。而它所運用的，往往是直接損及美國在拉丁美洲政治，經濟與戰略力量的手段。

Curioso, en la tapa del New Y Times de hoy, 28 la estación satelital China EN LA PATAGONIA, extensa nota, en Argentina, a nadie parece importarle, es raro no, otro de los "regalos" q nos dejó la "ReinaKK" https://t.co/ijJ1jS7OX0 — geoeconomicsgps (@geoeconomicsgps) 2018年7月28日

From a Space Station in Argentina, China Expands Its Reach in Latin America



By ERNESTO LONDOÑO from NYT Worldhttps://t.co/uFZpG8yHeC

Our correspondent went to the deserts of Patagonia to examine how China secured its new base, a symbol of its growing … https://t.co/T5SfktUhbj pic.twitter.com/xJhAdovf6n — WORLD INFORMATIONS HUB 24/7 (@Informations24) 2018年7月28日

報導說，這航太監測站從3月開始運作，對中國遠征月球另一面扮演了關鍵角色。而阿根廷官員說，他們很樂於支援這項努力。

然而，中阿這項設站協議是在阿根廷迫切需要投資時，與中國祕密達成的。由於擔心這可能加強北京在拉丁美洲的情報搜集能力，因此引發阿根廷國內的激辯，討論被拉入中國軌道的種種風險與利益。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究（Latin American studies at the United States Army War College）教授艾力思（R. Evan Ellis）說，北京已轉變這區域的動能，從領導人和商人的議程，到經濟結構、政治內容，甚至安全動能。

過去10年的大部分時間裡，歐巴馬政府為了圍堵中國，祭出「重返亞洲」戰略，希望加強與亞太國家的經濟，軍事與外交關係，因此幾乎很少關注自家後院。然而，美國總統川普執政後，卻採取了背道而馳的政策，攪亂了歐巴馬在亞洲的佈局。

然而，中國卻步步為營，在拉丁美洲廣為佈局。

阿根廷政府因為2001年發生約1,000億美元（約3兆台幣）的公債違約事件，在國際間信用破產，對阿根廷前總統費南朵姿（Cristina Fernández de Kirchner）來說，中國伸出援手，簡直是天上掉下來的禮物。

不過，也就在這時，中國展開祕密協議，後來才在巴塔哥尼亞高原建了航太監測站。儘管阿根廷官員說，北京同意，不會把這基地作為軍事用途，但專家說，監測站的相關技術可以發揮許多戰略用途。

美國國務院前軍備控制事務助理國務卿羅斯（Frank A. Rose）說，北京這麼做，是要從太空削弱美國的軍事優勢。

專家認為，太空是未來戰爭的兵家必爭之地，而中國在阿根廷設置的航太監測站，將能加強中國的情報搜集能力。華府智庫傳統基金會中國問題專家成斌（Dean Cheng）說，巨大的天線就像龐大的吸塵器，可以把所有的訊號和數據全都吸進來。

(中時電子報)