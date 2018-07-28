海峽盃》鄭志龍重回上海男籃 這次換當助教

2018年07月28日 21:41 中時電子報 黃及人

「籃球博士」鄭志龍28日出現在海峽盃上海大鯊魚隊的板凳席上，令人意外的是，他竟然坐在板凳席第1個位置，甚至比起重返上海男籃執教的李秋平坐的還前面，因為龍哥如今身分變成上海男籃助理教練，「感覺真的很特殊！」

「回到上海男籃真的很特別，我在1999年以球員身份加入他們，一轉眼就是18、19年過去了，」坦承跟上海隊簽下兩年合約的鄭志龍表示，「我的CBA球員生涯從上海隊開始，然後在達欣宣告退休，看到兩隊對決很有意義。」

鄭志龍從2014年開始在CBA的執教生涯，當時他跟「李導」李秋平一起加盟青島雙星教練團，隨後隔年也一同跳槽新疆廣匯，更在去年幫助新疆隊摘下CBA總冠軍，不過龍哥隨後接掌上海女籃總教練兵符，如今換到上海男籃。

「我想跟李導一起經歷青島、新疆等隊教練團，去年也在上海女籃攜手合作，讓我們教練團組合運作順暢，也彼此熟悉，」鄭志龍說，「我想透過籃球這項年輕人最喜歡的運動，進行兩岸城市之間交流，也讓年輕人可以彼此了解。」

上季效力ABL寶島夢想家的鄭志龍大兒子「丁丁」鄭騏寬，28日也現身場邊力挺老爸，「目前我已經退出夢想家隊了，希望以後可以慢慢學習從商，只是我要學的東西恐怕還很多。」

(中時電子報)