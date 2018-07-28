維珍太空船飛過新高度 有望年底前載客

維珍太空船團結號第3次火箭飛行成功，離商業航班更進一步。(圖/維珍銀河)

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中時電子報

維珍銀河(Virgin Galactic)的亞軌道太空船團結號(VSS Unity)剛剛完成3次火箭動力測試飛行，最高飛行高度飆升到5萬2千公尺的新高度，要是在往後的測試都能夠安全飛行，商業營運的時間可能在年底前就展開。

太空網(Space.com)報導，7月26日進行第3次試飛，運載母機白騎士2號(WhiteKnight Two簡稱VMS Eve)帶著團結號飛到14.17公里的高空後，團結號就點燃自己的火箭引擎，加速到2.47馬赫，最高飛行高度達到52.06公里，這是維珍銀河自己的飛行紀錄，公司代表說，先前的幾次測試都都沒有這麼高。

維珍銀河將試飛過程影片剪輯成2.5分鐘的濃縮版，並放到網站上與大家分享。

飛行員戴夫．馬奎里(Dave Mackay)和麥克「薩奇」馬斯奇(Mike“Sooch”Masucci )執行了這項任務，他們表示，看到了地球的曲率與幽暗深邃的太空。戴夫與薩奇在影片中說：「這絕對是一個價值百萬美元的景觀。」

團結號是維珍銀河公司推出的第二台亞軌道太空船，第一台被命名為「企業號」，然而在2014年10月的第一次試飛就因操作失誤而墜毀，飛行員邁克．艾許伯里(Michael Alsbury)和彼得．塞博德(Peter Siebold)不幸身亡。

之後維珍銀河花了3年的時間重新設計，終於在今年4月重新試飛，並且得到成功，接著5月是第2次試飛。

經營事業風格相當搖滾且另類的公司創辦人理察．布蘭森爵士(Sir Richard Branson)表示，如果測試繼續順利，很快就能進入商業航班階段，甚至可能在今年年底之前就開始載客。

這種亞軌道飛行無法繞行地球，乘客只能欣賞幾分鐘的太空景象，並且在返回時感愛大約1分鐘的無重力狀態，但這就是現有太空旅行最便宜的一種，每張機票只需大約25萬美元。

(中時電子報)

文章來源：Virgin Galactic's Space Plane Reaches New Heights

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