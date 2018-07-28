連線憲哥凸槌！陳曉東虧與周董「和好沒」解危機

2018年07月28日 22:03 中時 尤嬿妮

陳曉東今晚在南港展覽館開唱。（粘耿豪攝）

陳曉東今晚在南港展覽館開唱。（粘耿豪攝）

陳曉東28日在南港展覽館舉辦「Planet XT星球」演唱會，他穿重達20磅的鏡面盔甲獻唱〈方向感〉開場，中場原安排與正在小巨蛋開演唱會的吳宗憲連線，兩人預計合唱周杰倫的〈青花瓷〉，未料發生意外插曲，連線時僅小巨蛋那邊聽得到陳曉東的聲音，兩地無法對談，陳曉東獨唱後開玩笑化解尷尬：「可惜聽不到憲哥聲音，他肯定在說我的壞話，你們（指吳宗憲及周杰倫）合好了嗎？」

演唱會主辦單位今安排南港展覽館與小巨蛋連線，原預計掀節目高潮，卻因訊號問題全程聽不到吳宗憲的聲音，陳曉東無奈喊「我們看他的嘴形（猜憲哥說什麼），不行的話我坐車過去」，而人在另一頭的吳宗憲也急得開玩笑說：「不要耽誤我時間啦，這樣我要唱到12點！」原安排小巨蛋觀眾，為今天過農曆生日的陳曉東合唱生日快樂歌，也改由南港展覽館觀眾獻唱，氣氛尷尬。

難得在台開唱，陳曉東全家到場支持，他兩個寶貝女兒朵朵及多多也上台唱跳〈海草舞〉；而與他一同主演《蘭陵王》的好友林依晨，現身為他助陣合唱該劇歌曲〈突然心動〉，林依晨表示陳曉東是自己兒時偶像，除了14歲時曾加入他的歌迷後援會，還參加過陳曉東兩場簽名會：「而且我舊家牆上還貼了200多張東哥的照片。」

陳曉東出道23年首次在台舉辦大型售票演唱會，之前受訪坦言演唱會是自己出道以來的目標，今總算實現理想，心情難免緊張，不僅曲目順序記錯，他自嘲：「歌手報錯歌名都有，你們也都OK的是嗎？」機智化解尷尬，獻唱〈if〉第二段首句時也不慎搶拍，所幸陳曉東臨場反應佳，第二句立刻恢復水準。

陳曉東1997年來台發行首張國語專輯，台灣除了是他演藝事業的娘家，婚後更是老婆的婆家，除了感謝歌迷支持，他最感謝坐台下欣賞演出的母親，陳曉東表示多年來無論歷經多少反對的聲音，母親依然支持他的歌唱事業，「我拿獎，我笑、她陪我笑，我哭的時候，她抱著我，叫我堅持熬過去」。

節目後段他一連飆唱〈心理遊戲〉、〈急凍心靈〉等組曲，勁歌熱舞長達15分鐘，大展近1個月每天苦練3小時的舞蹈成果，隨後送上〈風一樣的男子〉、〈心有獨鍾〉等膾炙人口金曲，全場大合唱再掀高潮；今晚演唱會吸引6400名觀眾進場，票房8成約2240萬，收支打平，陳曉東下一站將於明年3月唱進香港紅磡體育場。

(中時 )