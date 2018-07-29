戴綠帽致富！老婆跑了 法官判小王賠綠帽夫2.6億

2018年07月29日 00:01 中時電子報 張國欽

美國北卡羅萊納州德罕郡(Durham County)1名人夫控告小王勾引他老婆，法官日前判決小王須賠綠帽夫880萬美元，換算新台幣高達2.6億元。

33歲人妻丹妮爾(Danielle King)，2010年嫁給了大她15歲的金恩(Keith King)，兩人育有1女，但丹妮爾2015月8月在紐約舉行的1場腳踏車競技活動上，認識到現場做行銷的惠沙(Francisco Huizar)，兩人一見傾心，經短時間發展，惠沙就成了情夫。

據美國《太陽先鋒報》報導，金恩是1家腳踏車競技公司老闆，惠沙是專業市場行銷經理，年收入約8.4萬美元（約新台幣252萬元)，因為比金恩年輕，只認識1個月就在丹妮爾與金恩住處附近，租了1間房與丹妮爾偷情，不過這段婚外情還是被金恩發現。

丹妮爾2017年1月選擇與金恩分居，然後與惠沙租了1間小屋，但金恩1月底金到小屋探視時，出來開門的竟是惠沙，兩人於是起了衝突。

金恩控告惠沙破壞家庭、私通和攻擊等罪，但惠沙的辯護律師在庭上指出，金恩大丹妮爾很多歲，且常逼看A片、穿比基尼、只能保持永遠金髮，丹妮萊爾被壓到喘不過氣，兩人才會進一步交往。丹妮爾作證時說，她與金恩的婚姻關係，第1年開始就出問題。法官最後仍判決惠沙必須賠償金恩880萬美元。

(中時電子報)