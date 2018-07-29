律師說法》獨派青年闖中正紀念堂潑漆 會遇到怎樣刑責？

獨派青年突襲「中正紀念堂」 蔣中正銅像遭潑紅漆（圖／臉書／FETN 蠻番島嶼社）

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

桃園慈湖蔣公靈柩228當天遭獨派青年潑灑紅漆，引起各界關注，20日上午9時再傳又有多位獨派青年到中正紀念堂潑漆，甚至還在現場拉起紅布條，高喊「去除中國權威，創建台灣共和」等口號，駐衛警見狀上前制止。

法律評析

刑法第 354 條規定，毀棄、損壞「他人文書、建築物、礦坑、船艦」以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。按照最高法院的見解，毀損罪一定有使所毀損之物失其全部或一部之效用此要件，所謂「毀棄」即毀壞滅棄，使物之本體全部喪失其效用；「損壞」即損傷破壞，致使物之本體喪失其效用；「致令不堪用」係指除毀棄損壞物之本體外，以其他不損及原物形式之方法，使物之一部或全部喪失其效用者而言。

油漆可以清除，就不成立毀損罪？

刑法第354條之損壞，乃指損害或破壞，使物的性質、外形其特定目的之可用性，較其原來的狀態，顯有不良的改變者。雖然油漆可以清除，但如果不易清除，且潑漆行為，已使「銅像的外形」及「其紀念之特定目的」發生顯著不良之改變，仍然構成刑法毀損罪。如果可輕易清除且對美觀無影響，則不成罪。

而非潑漆以外的行為，例如鉛筆塗鴉、張貼紙張留下膠水痕跡等，物件本體並沒有受到不可回復的損害，毀損罪可能就無法成立。

潑漆，或是丟擲雞蛋，在不同時地可能有不同刑責。目前法院認為，集會遊行中，非針對人的丟擲雞蛋，為正當言論自由的表達，但向人丟擲造成他人受傷，則可能有傷害罪、公然侮辱或民事的精神上損害賠償。若向公署潑漆或丟擲雞蛋，則可能觸犯第 141 條侮辱公署罪，可處拘役或一百元以下罰金。

(中時電子報)

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