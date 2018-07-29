小英喊經濟變好了 洛杉基酸：好厲害 上任2年就有5大政績

2018年07月29日 00:12 中時電子報 黃麗蓉

民進黨「改革挺台灣」各地授旗誓師大會，28日從新竹開始，蔡英文總統致詞列舉5項政績，甚至痛批國民黨不知反省，只知冷嘲熱諷。自由作家洛杉基酸說，好厲害，才上任2年，就有5大政績，而馬英九執政8年，「什麼也沒養出來」，毫無政績。

小英列出5大政績，1.經濟變好了。2.民進黨提升了薪資所得。3.推動「5+2產業創新」，促進台灣產業升級轉型。4.推動「長照2.0」。5.推動綠能發展。其中針對綠能，小英說，「有些人批評我們能源政策躁進，應該要『以核養綠』，我真的要再問他們一次，他們執政8年，養出了什麼東西？什麼都沒有。」

洛杉基在臉書點出，問題是，為何蔡政府滿意度這麼低？人民都瞎眼了嗎？還是都被快破產的國民黨洗腦了，還是因為統媒不斷在製造假新聞？蔡政府那5項「政績」，巨額投資都只是剛灑下去、會不會有結果、會不會被貪汙、會不會養出一大堆貪官？尚待觀察，還不能算是政績。譬如說：「綠能」能不能達到預期的發電比例，發揮該有的功能，沒人能保證。

洛杉基指出，馬政府即使什麼都沒「養出來」，但至少沒養出貪官。不像陳水扁，執政8年，貪汙了數十億被判刑，但至今民進黨仍死不認錯。

網友回應說：「自己洗自己的腦...不然要怎麼面對一直向下的執政挫敗呢！？」、「無恥？啥改革？妳為何政務官18%不改？能服人？說話不怕閃了舌頭？不要老是拿國民黨當藉口？好壞老百姓沒感覺嗎？國民黨就是沒妳們狠？」、「據說『人造獨』世代，只要聽到罵阿共、罵KMT 、罵馬英九，就會像吸毒一樣嗨，接著你說什麼牠們都會接受。」

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(中時電子報)