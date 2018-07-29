熱！北部體感40度需防曬 山區午後雷陣雨

今（29日）各地為多雲到晴，北部體感溫度上看40度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

週日出遊天，來看天氣怎麼樣？熱熱熱！這幾天又回復到夏季炎熱高溫天氣，氣象局已針對北部、東部發布36度高溫警示，北市體感溫度上看40度。今（29日）各地紫外線指數強，外出需做好防曬工作，另山區則需防午後雷陣雨。

氣象局已針對北部、東部發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫偏高，夜間至清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日北部、宜蘭地區高溫36度，中南部、花東地區約32至34度，早晚低溫約25至29度。另氣象局已針對新北市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、苗栗縣、桃園市等6縣市發布高溫警示。紫外線指數為過量甚至危險級，出需做好防曬工作並適時補充水分。

今年第12號颱風「雲雀」預計登陸東日本，今天將通過西日本，有意前往日本的朋友需留意相關航班資訊。

另受低壓帶影響，今日南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級，花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（29日）北部、宜蘭地區高溫36度，中南部、花東地區約32至34度。（圖取自氣象局網頁）

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