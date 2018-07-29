文化資產會議登澎湖！七美「雙心石滬」成焦點

2018年07月29日 05:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美麗生態、珍貴文化該如何保存呢？「2018全國文化資產會議」第十場分區論壇澎湖場於今28日在澎湖生活博物館舉辦，參與者含括客家委員會客家文化發展中心、澎湖縣政府、望安國小、學者專家、在地藝術家、文史人士及文資保存團體等，充分進行對話交流。

分區論壇現場發言內容包括文資列冊追蹤與審議、私有文資保存、文化資產價值評估、文化資產再利用與觀光結合、水下文化資產現地保存原則、無形文化資產普查、文資教育推廣、自然地景保育、古物普查與調研等；與會者亦就水下沈船博物館、元宵乞龜、海上褒歌、望安花宅聚落、澎湖天后宮與第一碑、七美史前石器工廠遺址、石滬與吉貝保滬隊、將軍一號、虎井古沈船、小法祭祀科儀、踏涼傘等議題發表意見。

澎湖縣政府文化局局長鄭嘉薇感謝專家學者及文史人士長期投入澎湖文資保存，經年累積的調研成果是推動文資保存工作的基礎。文化局目前已啟動褒歌保存者提報程序、花宅聚落修復與歷史記憶保存、系統化及科學化推動古物普查等重要工作，同時藉此感謝中央長期對於澎湖縣資源的投入。

文化部文化資產局局長施國隆表示，澎湖縣擁有許多重要、獨特且豐富的文化資產，臺灣18處世界遺產潛力點中，澎湖是唯一擁有水下、自然及文化資產三類並存的縣市。聯合國教科文組織水文化資產國際科學委員會訂2019年活動、2020年第四屆亞太地區水下文化資產研討會，均在臺灣舉行，充分顯示我國水下文化資產豐富之能量。

有關列冊追蹤制度，請地方主管機關應主動普查或接受民間提報，並應落實定期追蹤及提送審議規定，如遇緊急情況，應依文資法第20條啟動暫定古蹟程序；本部刻正研究私有文資之獎勵機制，建立土地與建物補償措施，搭配目前容積移轉、遺產稅、土地稅與房屋稅的稅賦減免，以及現行補助機制；另將強化文資觀念、教育紮根，使得全體國民共同守護文化資產，讓文化資產保存法作為最低保存標準。未來將規劃籌設行政法人國家文化資產中心，透過中介組織整合政府及民間資源，解決爭議問題；期許澎湖縣政府能盡速成立文資專責機構，積極投入文資保存工作，也感謝各界提供寶貴建言。

全國文化資產會議分區論壇第十一場8月4日即將於馬祖召開，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)