7／29三大報頭條要聞

2018年07月29日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●電動自行車便宜又不需考駕照的特性，使用者越來越多，事故傷亡數字也跟著年年攀升。交通部表示，正通盤檢討電動自行車納管，包括發牌證、未戴安全帽罰則、違法改裝等，甚至不排除比照機車考照。

●金廈通水典禮原訂8月5日在金門舉行，但因陸委會盼延緩，引外界議論。金門縣長陳福海昨表示，尊重陸委會意見，但強調「金門鄉親權益優先」、「民生基礎建設第一」。

●民進黨昨天起展開為期1個多月的參選人授旗誓師大會，首站是為新竹縣參選人鄭朝方授旗；身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，新竹縣的選情，一直都很艱困。但是她說過，沒有不能翻轉的政治版圖，沒有不能打破的政治板塊。

●國民黨前中常委林家興27日在華府指出，很多「太陽花」學運成員想到中國大陸就業，這令他百感交集。他認為，下一代台灣人很可能成為「天然統」。

◎旺報

●金門向福建泉州晉江的引水儀式，陸委會明確表態盼金門暫緩舉行。據了解，金門有難處之因，是今年6月已配合中央政策延期一次，連兩次變卦讓金門難做人；若金門堅持，蔡政府擬以不派中央層級官員出席、不讓福建官員到金門做為反制，金門縣府目前則傾向儀式以金閩兩家自來水公司為主，並降低陸方官員出席層級，盼以務實低調原則，讓儀式完成。

●大陸海外遊學市場規模高達200億元（人民幣，下同），品質參差不齊，即安排家長與學生赴牛津或劍橋等知名大學參訪，行程卻是名校旅遊團、購物團，遭批是「遊而不學」，受人詬病，但官方只能管轄教育部門或學校主辦的遊學活動，對於坊間舉辦的遊學團缺乏行政約束力，導致產業歪風無從被整頓。

●若將兩岸關係列入「現代世界體系理論」視角看待，大陸與台灣將各自在什麼情況？南京大學台灣研究所所長劉相平認為，1990年代以來，台灣本有很好的機會與大陸一起發展經濟，維持和鞏固其「半邊緣區」的地位，但都一一流失；在「一帶一路」框架下，台灣本也可以擁有一個很好的節點位置或「站位」，但眼看台灣也將失去此一良機，他斷言「台灣陷入現代世界體系的邊緣區」。

●針對ST長生生技公司的問題疫苗連環爆，大陸官方再下重手整頓。大陸證監會27日深夜發布了《關於修改〈關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制度的若干意見〉的決定》（下稱《決定》），《決定》強調，對於重大違法上市公司，特別是嚴重侵害公眾健康安全者，應當予以強制退市。市場人士指出，這給正處在風口浪尖上的ST長生拉響了退市警報。

◎工商時報

●台股重回一萬一，大盤逼近高檔套牢區，此時選股以財報績優、基本面撐腰者才是王道，包括亞泥、華新科等14檔第2季營收雙增，第3季將旺上加旺，今年獲利可望大躍進的個股，上周獲法人買超搶先卡位布局，有機會帶領多頭挑戰高點。

●儘管美國第2季國內生產毛額（GDP）創近4年最大增幅，但推特、英特爾財報欠佳的噩耗重創，導致以科技股為主的那斯達克指數周五收盤慘跌近1.5％，創一個月來最大單日跌幅，美股其他兩大指數也遭波及收黑。

●交通部運輸研究所正在製作海運政策白皮書，預計明年3月完成，業界卻擔心，如果高層官員缺乏方向感，只關心選票，運輸研究所、航港局和台灣港務公司等幕僚人員恐怕也不知何去何從。

●美股超級財報周進入關鍵時刻，臉書、推特表現雙雙遜於預期，導致美科技股回檔修正，市場擔心將拖累台股，惟法人認為，FANG尖牙股第2季獲利「兩好兩壞」，並非全面走疲，且社群產業與台廠關連程度較低，研判對台股干擾有限。

(中時電子報)