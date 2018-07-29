台北國際書展開始徵展！開展前150名入場者享免費早餐

2018年07月29日 06:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

閱讀出版嘉年華大會又快到了！「2019台北國際書展」明年2月12日至17日於世貿1館和3館舉行，自即日起接受報名參展，部分地區民眾持台高鐵票及18歲以下民眾可免費入場。最特別的是，平常日開展前150名入場者，還有免費早餐享用。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2019年第27屆台北國際書展，將於明年2月12日至17日在世貿一、三館舉行，並自即日起接受報名參展。

文化部自第25屆提出五大改革，推動台北國際書展全面性的改造，以友善閱讀空間及多元眾多的講座，讓書展成為知識及開拓國際視野的最佳舞臺，獲得民眾及出版社熱烈響應，兩年下來累積書展參觀總人次超過113萬人。明年的台北國際書展將以「讀書正好」為主題，邀請德國擔任主題國，並延續今年深獲好評的相關措施包含展位折扣、延長開展時間、國際吧、童書主題館等，持續將美學帶入書展，讓讀者從書展中體驗閱讀的美好。

文化部表示，明年的台北國際書展，將推出新突破，如，首度成立的「兒童創意區」及「青春閱讀代言人」，把書展搖身一變為兒童及年輕學子多元閱讀體驗樂園，另外也將推出「開學趣書展」活動，邀請全臺國、高中、小學、幼稚園學童到書展校外教學，預計吸引上萬名師生，寓教於樂落實文化向下扎根的願景。

且將擴大閱讀推廣活動，鼓勵跨境參與，桃園以南的讀者及宜花東的讀者，只要於展期持台鐵及高鐵票根，即可免費入場，以逐步擴展全臺灣的閱讀場域，從「城市在閱讀」邁向「島嶼在閱讀」；以及首次規劃早場參觀優惠活動，凡購票民眾於平常日開展前150名入場者，即享有免費早餐。

第27屆2019年台北國際書展，報名參展時間自今年7月27日到8月27日。

(中時電子報)