品微醺、逛日本橋！羽田機場徵「特派員」邀你免費玩東京

2018年07月29日 06:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

機場看飛機起降、逛免稅店暢飲香醇清酒，24小時餐廳大啖異國美味！賞日本橋、江戶風情打卡趣！還不用出關，這些體驗、服務在日本「羽田機場」你都能享受得到！

五星級的東京出入口：羽田機場。（主辦單位提供）

2020東京奧運開辦在即，究竟日本關東變得怎麼樣呢？為感謝每年多達34萬人次的台灣人使用東京羽田機場，「東京國際機場航廈股份有限公司」 特別來台徵選「東京羽田機場體驗特派員」，入選者有機會往東京旅遊三天兩夜，一人中獎兩人同行！

位在東京大田區的羽田機場，擁有三座航廈，並能從此轉向國內48座機場。（主辦單位提供）

●羽田機場交通好便利！日劇場景處處可見

羽田機場位於東京的大田區，距離東京都內只要不到30分鐘的車程，是能最有效來往市區的一座機場，擁有2座國內線與1座國際線航廈的羽田機場，是日本重要的對外門戶與國內線的重要轉乘站，去年一年內，羽田機場國際線與國內線的利用人數合計超過8500萬人次，成為全球第四多使用者的機場。

女星深田恭子在2012年主演的日劇《TOKYO機場～東京機場管制保安部》就是以羽田機場為背景。（圖為日劇主視覺，照片版權為日本富士電視台）

話說美麗整潔的機場可說是許多日劇、電影拍攝場景，男女主角相逢、離別都含有深意！話說日本人氣女星深田恭子在2012年主演的日劇《TOKYO機場～東京機場管制保安部》就是以羽田機場為背景，描述航空管制官如何指揮飛機起降，面對危機如何應變處理，深獲好評！

羽田機場4樓的江戶小路，大紅燈籠高高掛，復古日本風的裝潢設計相當吸引人。（達志影像／shutterstock提供）

●直到上飛機前都好逛！美酒、美食、美景一籮筐

然羽田機場的魅力不只交通方便，對於觀光客而言，這個機場可媲美大型購物商場、遊樂園呢！機場4樓的江戶小路，大紅燈籠高高掛，復古日本風的裝潢設計相當吸引人，匯集各國特色美食餐廳，不管是日式拉麵、壽司、燒肉，或西式牛排、甜點、伴手禮店家都是一時首選，為配合旅客時間，部分餐廳甚至是24小時營業，讓你逛得開心、吃得美味。

機場內有充滿日式風情的「羽田日本橋」拍照打卡都有趣（主辦單位提供）

此外，愛拍照打卡的朋友也不可錯過！場內有充滿日式風情的「羽田日本橋」，還有隨著時節而變換的特色花卉，春天是櫻花、夏天紫陽花、秋天紅葉楓情萬種，讓人在室內也能感受到四季更替，冬季更有浪漫點燈！此外，機場內還有飛機迷不容錯過的「TIAT Sky Road」，看飛機起降、夢想起飛！

很多饕客喜愛的日本清酒，在羽田機場免稅店都能有優惠價，價格約台灣市售的1/2、1/3呢！

上飛機之前才發現很多東西忘了買，別著急！羽田機場內有大型電器店、書店、Hello Kitty特色商店都能讓你滿足「血拼」慾望，還有很多饕客喜愛的日本清酒，如日式料理店常見的「月桂冠」、日前因水災而調漲的「獺祭」在機場免稅店都能有優惠價，價格約台灣市售的1/2、1/3！夏日微醺、冬日取暖，「有緣沒緣大家來作伙，燒酒喝一杯，乎乾啦！」

對台灣人而言，鄰境的日本是國外出遊好選擇！（圖為東京鐵塔，達志影像／shutterstock提供）

話說知名綜藝節目「日本，我來了」也會到羽田機場捕捉來日本的外國觀光客，記得好好打扮，說不定還能上電視成「網紅」！不妨多留一些時間，好好探訪羽田機場的魅力！

羽田機場內春天的櫻花裝飾。（圖取自「樂吃購！日本」網站）

●限定台灣人！羽田機場體驗特派員邀你免費玩東京

為讓更多台灣人進一步了解羽田機場及了解甄選活動，特別選在台北的 MiCHicafe 招開記者會，記者會上除了介紹東京羽田機場的最新資訊外，特別邀請了「東京國際機場航廈股份有限公司」出席本次記者會，與「樂吃購！日本」社長吉田皓一，共同揭露「東京羽田機場體驗特派員」的詳細招募內容。

羽田機場動線充滿未來感，拍照打卡都美麗。（主辦單位提供）

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(中時電子報)