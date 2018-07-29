夾娃娃機能再紅多久？ 業者估剩1年

2018年07月29日 08:08 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣街頭吹起的「夾娃娃機」風潮，讓年輕人也紛紛投入資金，想藉此創業，不過這樣急速擴增的情況也讓許多人，對夾娃娃機的未來堪憂，就有知名網紅表示，現在市面上的夾娃娃機已經是供過於求的情況，榮景約只剩一年，惡性競爭戰將開打。

這名網路YouTuber含羞草的頻道訂閱人數超過27萬人，除了網紅這個身分外，他本身也是娃娃機台主，之後更是直接晉身為兩個場的場主。對於台灣吹起的「夾娃娃經濟」他指出，業者捨棄了原本的經營模式，將機台分租出去，當起「二房東」此種方式也將台灣的夾娃娃機帶起另一波高峰，導致現在各個熱門景點、商圈都能看到夾娃娃機店的蹤跡。

他直言，這個行業進入門檻很低，只需要少少的資金就能進場，但隨著市場逐漸飽和，也陷入了一定程度的瓶頸，許多人都不看好，預估夾娃娃機很快就會泡沫化，不過，他也表示，娃娃機這個產業不可能全倒，畢竟10多年前就有過一波小高峰，第二代選物販售機有保證取物價出現後，就又帶入了另一波榮景。

他更直接預估娃娃機業的榮景巔峰期，大約還能持續一年多，不過市場變化很難預料，也可能因為樹大招風，政府介入控管後，開店門檻變高，因此也難以判斷，不過同業間已經要開始上演惡性競爭戰了。

(中時電子報)