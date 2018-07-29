阻通水典禮 黃智賢：喝大陸水不准道謝 根本是猥瑣命令

2018年07月29日 08:14 中時電子報 邱文秀

大陸通水到金門，圖為位於田埔水庫旁的受水池。（本報系記者李金生攝）

東亞青運主辦權被取消事件，蔡政府出面抗議之外，也決定讓對岸難看，陸委會下令推遲金廈通水典禮，但目前通水則不受影響。《夜問打權》主持人黃智賢在臉書批評，恩准金門人喝大陸的水，但是不准你大聲嚷嚷?可以喝水不准道謝，根本是猥瑣的命令。

陸委會副主委邱垂正表示，兩岸合作解決金門用水問題，原為美事一樁，但近期北京當局在國際上對我打壓日增，特別是主導停辦台中東亞青年運動會一事，對兩岸關係造成負面影響。希望金門縣政府體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，希望能以大局為重

金門縣府27日晚間回應表示，金門目前水情嚴峻，又有合約履行的義務，引進大陸優質原水有其急迫性，希望中央體察金門民情，「重新考量」。文化大學政治系講座教授陳一新則強調，陸委會既然要反制大陸，「人家水早就通了，為何不中斷？」「金門酒廠早就用大陸的水來做酒了。」從引水「典禮」這種小地方著手，證明民進黨政府只能玩虛的，根本沒有籌碼對抗大陸。

《夜問打權》主持人黃智賢在臉書批評，恩准金門人喝大陸的水，但是不准你大聲嚷嚷?可以喝水不准道謝，根本是猥瑣的命令。她說，台灣人是被教育，要受人點滴，湧泉以報的。要“吃水果，拜樹頭”的。要喝水，要道謝。

以下為黃智賢臉書全文:

可以喝水不准道謝

1

陸委會為了報復大陸，要求金門把金廈引（通）水典禮延後。

輿論大譁，陸委會反擊，說 支持水照通，只是要求典禮延後。

這根本是更猥瑣的命令。

2

所以，恩准金門人喝大陸的水，但是不准你大聲嚷嚷?

不准你道謝。?

這樣的命令之所以猥瑣。

是因為不讓你做一個正常的人。

懂得道謝的人。

3

馬政府在2013年，核定金門供水改善計劃，讓金門喝大陸的水，得以成真。

工程完工，當然要辦通水典禮。

台灣有哪個工程，是不辦完工典禮的?

因為典禮，是一個宣告，一個回顧。

也是一個展望，一個感謝。

要回顧過往的艱辛，要告訴世人，這件事，成功了。

而最重要的，是感謝。

感謝所有為此努力的人。

因為一件事的成就，背後，是多少人的奔走，奮鬥和犧牲?

4

通水典禮，更要感謝大陸的有情有義，出手相挺。

要知道，水資源，是多麽的難能可貴。

這來自泉州的水，要流進金門人的家裡，是多麼長遠的流程!

如果不是把台灣跟金門當自己人，這件事，哪這麽容易促成?

水，大陸自己，也等著用。

但兄弟，你需要，先給你。

5

陸委會說，水可以喝，但典禮延後。

水可以恩准你喝，但不准跟人家說謝謝?

有這樣的道理?

有這樣的禮?

不准敲鑼打鼓，讓全世界知道，兩岸同心，解了金門的渴。

因為這樣，讓台獨不開心。

6

什麼叫水可以喝，典禮以後辦?

是不准你說謝謝。

台灣人是被教育，要受人點滴，湧泉以報的。

要“吃水果，拜樹頭”的。

我們從未被教育，要掩蓋別人的援手，遺忘別人的恩澤。

陸委會不想好好做人。

但我們台灣人，金門人，可得做堂堂正正的人。

要喝水，要道謝。

兄弟，謝謝。

(中時電子報)