台陷被孤立慘況 洪孟楷：是蔡政府要給2300萬人的未來？

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

東亞奧林匹克委員會認為台灣推動2020東奧正名公投，違反國際奧會規定，日前召開臨時理事會表決通過停辦2019年台中東亞青年運動會。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，當所謂台獨意識主張越來越讓台灣走向邊緣化及無法參與國際事務的同時，台灣還沒獨立就已經陷入被孤立且坐井觀天。洪直言「難道就是蔡政府要給2300萬人的未來？」

對於主辦權被取消，教育部體育署邀中華奧會、台中市府及專家學者召開研商會議達成共識，將由台中市長林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，同步向EAOC主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。台中市府27日也表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，展開與相關單位的協調及國際溝通，盡速正式申復。

對此，洪孟楷在《NOWnews今日新聞》名家論壇指出，原先在國民黨政府中央執政及胡志強市長任內讓2014年爭取到主辦資格，今年卻被迫失去資格，且要申訴目前還看不到管道，為何在民進黨政府主導下的台灣，變成無依無靠？洪直言，不斷挑釁的台獨路線，持續地放任，就是把台灣國際地位和能見度縮小的原因。

洪孟楷認為，東亞青運被取消，真要說原因，就是在2020年前，大陸已經看清在菜政府任內，兩岸關係不會變好，與其等待不如先出牌，把可能影響2020台灣總統大選的兩岸變數排除，往後一年半就是兩岸冰凍期。任何交流，就等2020年新總統大選後再來決定。洪直言，當所謂的台獨意識主張越來越讓我國走向邊緣化及無法參與國際事務的同時，台灣還沒獨立就已經孤立，他直言，難道就是蔡英文政府要給2300萬人的未來？

(中時電子報)

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