林佳龍參訪新竹300博覽會 與竹市彰縣兩首長互動熱絡

2018年07月29日 08:43 中時 陳世宗

「新竹300博覽會」引導民眾感受新竹古城300年來的歷史人文、都市發展及城市願景！（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍上任後，致力於將「設計」元素導入各項重大建設中，追求工程如期如質完成的同時，更希望建設融合美學，打造台中的城市美學。台中市今年8月即將舉行「台灣設計展」；林佳龍28日晚上特別率市府團隊北上參訪「新竹300博覽會」，希望從中吸取更多市政創意。

林佳龍昨晚率市府團隊參訪「新竹300博覽會」，受到新竹市長林智堅歡迎，並與同樣前往參訪的彰化縣長魏明谷團隊進行交流。

林智堅市長向眾人解說展覽的設計理念，帶大家透過互動銀幕、立體模型、人工智慧等方式，瞭解新竹大車站計畫、老舊校舍改建、舊城區城市美學、新竹公園再生計畫等。彰化縣長魏明谷也率縣府團隊參訪，台中、新竹、彰化三縣市團隊互動熱絡。

林智堅說，博覽會目標引導民眾感受新竹古城300年來的歷史人文、都市發展及城市願景，也讓市民更能親身體會市政建設，並瞭解此城市的過去、現在及未來。他很肯定台中綠川、柳川治理相當成功，因此新竹也借鏡台中方法治理隆恩圳，期待未來雙方能進一步交流兩市的「大車站計畫」。

林佳龍表示，台中、新竹、彰化都面臨到城市挑戰，包括交通、文化、水治理等，因此，他特別率台中團隊參訪，借鏡不同城市的治理方法。博覽會相當有創意，展現「過去歷史、現今生活、未來藍圖」，讓民眾更能親近市政，這樣的呈現方法值得台中學習。

對於新竹300博覽會。林佳龍說，印象最深刻的部分是「大車站計畫」，呈現舊城新生，在既有的空間進行改造；新竹是高科技文化城，台中同樣也是文化城，有17所大學、中科、17個工業區，奠定台中的產業經濟力。台中治理以「人本、創新、永續」為核心，並以「設計」導入建設擘劃，積極爭取「2022世界設計之都」，目標達到重大工程不僅如期如質完成，更重要是設計理念，讓整體建設與美學融合。

今年8月台中即將舉辦「台灣設計展」，林佳龍邀請新竹市長、彰化縣長到台中參訪，並參與國際論壇，交流城市治理經驗。

今年適逢新竹開墾300週年，新竹市政府從7月21日至29日於公道五路的文創館舉辦「新竹300博覽會」，共規劃光輝城市、酷暖城市、自造城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市6大展區，讓民眾認識在地文化，也進一步提升城市的觀光活力。

(中時 )