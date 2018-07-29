「海陸縫合、打開禁錮」 高雄哨船頭歷史場景重現

2018年07月29日 08:54 中時 劉宥廷

被安檢所阻隔33年的哨船頭，經興濱計畫再造歷史現場後，28日重新與世人見面，也把百餘年來從英領館、哨船頭、高雄港的歷史紋理縫合接軌；中央與地方合作，為海洋城市留下重要歷史現場，民眾將可親近並觀看高雄港。

高雄市文化局舉行「興濱計畫」哨船頭歷史場景重現啟用典禮，總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、高雄市長許立明、副市長史哲等來賓，以面海剪綵儀式象徵海陸縫合、打開禁錮。

哨船頭從荷蘭時期就是打狗港要衝，19世紀中葉外商雲集，洋行、海關、英國領事館等均設置於此，哨船頭成為國際貿易主要港區；現今打狗英國領事館文化園區前的哨船街，當年是大型貿易船停泊與貨物上下的區域，直到一港口安檢所設立，從山上英國領事館官邸、古道、山下辦公室，再連通到港灣的繁華熱鬧才被切斷，也逐漸為人淡忘。

縫合歷史的過程涉及跨部會協調難度高，陳菊感謝，曾是市府團隊的立委賴瑞隆著力甚深，居間多次協調，才克服建物報廢、使用單位遷離及尋覓新安置等難關，最後取得共識同意遷搬。

鄭麗君指出，高雄「再造歷史現場計畫」回到文化治理，打破過去以文化場館硬體興建或修復為主的模式，而以文資保存活化融合地方文化特色與歷史重建工作，讓歷史記憶扎根。

(中時 )