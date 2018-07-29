低胸辣妹緊貼DJ柯P 網笑翻：佩琪站後面很火大

2018年07月29日 09:11 中時電子報 黃眉青 、中國時報 趙雙傑 、中國時報

台北市長柯文哲（見圖） 29日二度登台參與來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」活動，結束後與會民眾一一擊掌離場。（趙雙傑攝）

搶攻年輕選票！台北市長柯文哲28日晚間到大佳河濱公園參加「全球大型電音盛會」，化身一日DJ與樂迷搖擺狂歡，儘管多次跟不上節奏，但台上逗趣模樣將現場氣氛炒到最高點。事發後，有台下辣妹PO上與柯文哲合照，大讚柯P「太可愛了」

來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」活動28日登場，年輕人攻佔大佳河濱公園，隨著音樂搖擺狂歡，在知名DJ馬丁詹森（Martin Jensen）引領之下，柯文哲則穿著一身便服，戴鴨舌帽走上舞台，旋即引起一陣鼓譟、歡呼，台下高喊「柯P、柯P」，隨後柯文哲也踢館DJ，台上刮盤與樂迷同歡，雖然數度「落拍」仍不減台下熱情，最後喊3次「I love Taipei！」後離場。

有一名正妹樂迷興奮地在IG 貼出與柯文哲合照，讚「柯p在tomorrow land 當DJ欸，太可愛了」，引發網友熱烈討論。不過柯文哲意外入鏡美肌模式，瞬間臉皮拉直，看不出一絲皺紋，下巴變尖，宛如年輕20多歲，照片逗樂「宅神」朱學恒，臉書發文笑稱「中間阿北美肌美到認不得啦」。

網友紛紛附和，「不只美肌？臉都變形了...可怕的手機軟體」、「臉也太尖了吧…」「臉部附近怎感覺力場怪怪」。也有網友擔心起柯文哲與辣妹合照曝光，回家難逃夫人陳佩琪興師問罪。「佩琪站後面很火大」、「今天要睡客廳了」、「 佩琪:阿北回家你就死定了你」、「回家要跪什麼好」、「虧雞柯阿北~」

(中時電子報)