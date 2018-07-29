低胸辣妹緊貼DJ柯P 網笑翻：佩琪站後面很火大

柯文哲與正妹樂迷合照，美肌模式讓朱學恒笑稱認不得。(翻攝IG)

友善列印
中時電子報
、中國時報
台北市長柯文哲（見圖） 29日二度登台參與來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」活動，結束後與會民眾一一擊掌離場。（趙雙傑攝）

搶攻年輕選票！台北市長柯文哲28日晚間到大佳河濱公園參加「全球大型電音盛會」，化身一日DJ與樂迷搖擺狂歡，儘管多次跟不上節奏，但台上逗趣模樣將現場氣氛炒到最高點。事發後，有台下辣妹PO上與柯文哲合照，大讚柯P「太可愛了」

來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」活動28日登場，年輕人攻佔大佳河濱公園，隨著音樂搖擺狂歡，在知名DJ馬丁詹森（Martin Jensen）引領之下，柯文哲則穿著一身便服，戴鴨舌帽走上舞台，旋即引起一陣鼓譟、歡呼，台下高喊「柯P、柯P」，隨後柯文哲也踢館DJ，台上刮盤與樂迷同歡，雖然數度「落拍」仍不減台下熱情，最後喊3次「I love Taipei！」後離場。

有一名正妹樂迷興奮地在IG 貼出與柯文哲合照，讚「柯p在tomorrow land 當DJ欸，太可愛了」，引發網友熱烈討論。不過柯文哲意外入鏡美肌模式，瞬間臉皮拉直，看不出一絲皺紋，下巴變尖，宛如年輕20多歲，照片逗樂「宅神」朱學恒，臉書發文笑稱「中間阿北美肌美到認不得啦」。

網友紛紛附和，「不只美肌？臉都變形了...可怕的手機軟體」、「臉也太尖了吧…」「臉部附近怎感覺力場怪怪」。也有網友擔心起柯文哲與辣妹合照曝光，回家難逃夫人陳佩琪興師問罪。「佩琪站後面很火大」、「今天要睡客廳了」、「 佩琪:阿北回家你就死定了你」、「回家要跪什麼好」、「虧雞柯阿北~」

(中時電子報)

台陷被孤立慘況 洪孟楷：是蔡政… 邱議瑩曾嗆郭董別留在台灣 鴻海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。