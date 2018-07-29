邱議瑩曾嗆郭董別留在台灣 鴻海大裁員網諷：如你所願

邱議瑩曾嗆郭董別留在台灣，鴻海大裁員，網諷:如你所願。(公民1495行動聯盟)

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中時電子報

鴻海上月傳出內部評估1年內將精簡34萬人，首波裁員行動在6月30日執行完畢後，據了解，第2波「人力降本」已悄悄展開，目標是9月再砍7000人，台灣產線全收掉。民進黨立委邱議瑩曾因鴻海董事長郭台銘批評學運等活動消耗社會資源，說「民主不能當飯吃」而不滿，邱議營嗆郭董別留在台灣。如今鴻海大裁員，網路粉絲頁去年製圖諷刺邱議瑩「如你所願」又再度被翻出打臉她當初的「豪語」。

根據《自由》2014年5月時報導，郭台銘因不滿學運等活動消耗社會資源，對GDP沒幫助，對此痛批「民主不能當飯吃」。隨後遭民進黨立委邱議瑩怒嗆「若你崇尚獨裁，看你要到哪個獨裁國家去生活，不要留在台灣。」

2017年鴻海董事長郭台銘與美國總統川普一同開記者會，宣布在美投資100億美元，創造3千就業機會。上月鴻海傳出內部評估1年內將精簡34萬人，首波裁員行動在6月30日執行完畢後，據了解，第2波「人力降本」已悄悄展開，目標是9月再砍7000人，約是鴻海集團員工數的1%左右，年底前可能還有第3波行動。

鴻海在台灣原本還有1條產線，但在6月首波裁員後，該產線已關閉，工廠人員也已全數資遣離職。

臉書粉絲頁「公民1495行動聯盟」2017年製圖諷刺民進黨立委邱議瑩，曾嗆郭董別留在台灣，鴻海帶著一百億去美國創造就業機會，如今鴻海在台灣大裁員，邱議瑩再度願望成真。網友也留言「哈哈，一整個打臉打很腫」。

(中時電子報)

文章來源：黑框作業

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