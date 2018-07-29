想從神壇走下來？ 蔣月惠：閉關一週、做回自己

蔣月惠表示自己故意炒新聞。(圖/翻攝自新聞挖挖哇影片)

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中時電子報
／綜合報導

屏東縣議員蔣月惠「一咬成名」，爆紅的他被大家關注，甚至有人更把蔣月惠封為「女版柯P」，不過蔣月惠在一連上遍各大媒體後，經過幾次的「失言」竟也讓蔣月惠慢慢走下「神壇」，對此蔣月惠就在自己臉書上表示，只想做自己，將閉關一週，沉澱沉思。

蔣月惠臉書發聲明。(圖/翻攝自蔣月惠臉書)

蔣月惠日前因咬了女警一口，從被民眾痛批到後來去警局嚎哭道歉爆紅，接著大家關注到這名「孤鳥議員」，蔣月惠表示自己當初為了「羅騰園」院生才會決定走上從政這條路，接著蔣月惠也開始受邀上節目，不過他卻在節目中脫口而出「到警局嚎哭就是為了炒新聞」，對於他的「直率發言」許多網友也開始從力挺漸漸轉為中立、甚至痛批。

對於自己在短短半個月遇到這麼大的轉變，蔣月惠終於在臉書上發出聲明，他表示自己「被人拱神 是負擔，我是蔣月惠，不是女柯P，也不是陳樹菊，我只想做我自己」，並表示自己要「閉關一星期 沉澱沉思」。

對於蔣月惠的聲明，底下不乏許多支持者的聲援，「做你自已，無愧於心!」、「永遠支持最棒的議員」、「 做自己就對囉，永遠心繫弱勢和需要你幫助的市民 做自己就對囉，永遠心繫弱勢和需要你幫助的市民」、「 作對的事就是真性情的妳。加油。」

(中時電子報)

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