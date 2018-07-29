影》印度自製LCA戰機部署在即！首飛亮出著艦尾鈎

2018年07月29日 09:52 中時電子報 何宜玲

FIRST VIDEO: LCA Navy NP2 flies for the first time with its tailhook on July 23 off Goa. pic.twitter.com/dVWX6fem8p — Livefist (@livefist) July 24, 2018

印度海軍現役的LCA戰鬥機，日前進行試飛，從影片中可以清楚看到飛機尾部已經安裝尾鈎裝置，象徵這架印度自製的戰機即將正式上艦部署。

根據印度《Livefist》軍事網站報導，印度現役的輕型戰鬥機LCA日前首次露出尾鈎裝置，進行試飛。這個尾鈎的主要用途是讓戰機降落在航空母艦的甲板時，能夠快速減速，以便輕易著艦。也就是說，這次試飛對戰機而言意義重大，代表它準備好上艦了。

It’s alive! Naval LCA flew its first sortie today with tailhook. #Goa pic.twitter.com/hmsfmlYpmR — Sandeep (@SandeepUnnithan) July 23, 2018

此外，LCA輕型戰機首飛成功，也是印度國產戰鬥機一個相當重要的里程碑。對於印度航空發展局的研發團隊來說是很大的鼓舞和動力。由於2016年12月，印度海軍認為當時的戰鬥機「太重」，無法滿足航空母艦對燃料和武器裝載起飛重量的要求。因此他們開始尋找其他替代機型。而這架戰機就是他們努力的成果，別具意義。

而戰鬥機的尾鈎裝置也稱作制動鈎或是避雷鈎，它是可以連接到軍用固定翼飛機尾翼的一種裝置。該吊鈎用於航空母艦飛行甲板上的常規著陸時使用，以便讓戰機著陸時可以快速減速。

(中時電子報)