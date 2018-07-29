不只要好吃 父親節蛋糕玩「視覺系」

2018年07月29日 09:56 中時 馮惠宜

台中日月千禧酒店國王派父親節蛋糕，法式千層派皮酥鬆帶脆、入口後麵粉的香氣縈繞不絕，即日起至7月31日前預購可享早鳥優惠88折。（馮惠宜翻攝）

裕元花園酒店「壺氣爸爸」造型蛋糕，選用台灣在地花生搭配清香烏龍慕斯，並在清香的慕斯蛋糕中融入了愛文芒果凍及特選芒果乾。（馮惠宜翻攝）

「皇家偵探」造型蛋糕上頭俏皮鬍子加上偵探版的巧克力禮帽，宛如電影中的福爾摩斯，蛋糕是巧克力戚風蛋糕和咖啡布蕾做搭配，再加上新鮮水果環繞外圍，內藏提拉慕斯和花生醬，酸甜口感中又帶有濃厚的風味。（馮惠宜攝）

台中金典酒店今年推出的父親節蛋糕以特製巧克力做成的黃襯衫造型，象徵父親們日夜辛苦打拼的身影。（馮惠宜攝）

一年一度的父親節即將到來，節慶蛋糕市場在社群網路興起後也興起視覺大戰，連鎖品牌85度C首度以平價造型蛋糕迎戰父親節市場，裕元花園酒店推出「壺氣爸爸」限定蛋糕，金典酒店打造「阿爸的黃襯衫」香蕉巧克力蛋糕，而台中日月千禧則精心打造出國王派父親節蛋糕，要讓阿爸變身國王。

裕元花園酒店行銷公關經理方雅玉表示，很多年輕朋友專程為了蛋糕打卡而購買，也使得造型蛋糕成為節慶蛋糕主流，該飯店推出「壺氣爸爸」造型蛋糕搶市，以品茶為發想概念，結合花生與烏龍茶的內餡變化，交織出多層次風味。

台中日月千禧酒店以「讓老爸變身國王」為設計概念打造出國王派父親節蛋糕，法式千層派皮口感酥鬆帶脆、且除了傳統的香草杏仁內餡，特意包裹入果味馥郁的柑橘果餡，傳遞朱自清背影文章中濃濃的父愛，還特別在派上裝飾王冠。

台中金典酒店「阿爸的黃襯衫」蛋糕，選用黑巧克力、頂級奶油與杏仁等烤焙而成的巧克力蛋糕為主體，內層再夾入巧克力餡，搭配新鮮的旗山香蕉，展現出不同層次的口感，最外層則用特製巧克力做成的黃襯衫造型，象徵父親們日夜辛苦打拼的身影。

而有鑑於市場上，造型蛋糕動輒都要兩三千元的價位，讓人望之卻步，今年父親節85度C推出4款平價主題造型蛋糕包括8吋熱血冠軍蛋糕，造型為超炫的F1賽車競技場；7吋的飛翔世界蛋糕，搭上Q版飛機擺飾，另外還有皇家偵探和花花襯衫二款蛋糕！並且搭配推出消費滿500元再抽iPhone X、Apple Watch活動，不但要讓爸爸們吃蛋糕過節，也讓孝順的孩子們有機會帶回好禮。

(中時 )