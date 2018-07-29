吳音寧訪農友救形象 網轟：又出來騙了喔　

2018年07月29日 09:57 中時電子報 戴安瑋

北農總經理吳音寧拒絕到台北市議會備詢，也不肯提供資料給台北市議員，被台北市政府開罰115萬元，台北市長柯文哲更嗆要買回農委會股權、收回北農房子；吳音寧似乎完全未受影響，她在臉書上PO文指，受邀到台中市和平區與梨子農友訪談，並說，「作為產銷平台，實地探訪更能掌握確實的訊息，而這是北農日常要做的重要的事」。網友卻不領情，紛說「好假」、「又出來騙了喔」。

吳音寧前天在臉書上PO文表示，「感謝台中市農業局的邀請，今天與北農團隊來到台中市和平區的產地，和山區種植甜柿、梨子的農友訪談，今年預估是豐收年，產銷間的種種細節，有賴更密切的溝通；作為產銷平台，實地探訪更能掌握確實的訊息，而這是北農日常要做的重要的事」，完全未提拒絕赴台北市議會備詢，也不肯提供資料給台北市議員之事。

此讓網友怒了，紛留言，「我覺得妳沒有guts, 資料不繳交，議會質詢也不敢來，連民進黨的議員都看不下去」、「看妳前幾次進議會的表現，再看後來直接不進議會，我覺得就是在逃避現實，真做的很好把所有議員嗆爆，拿出實際成績呀！到底再怕啥，真發現有沒有發現到的議員問題，下次改進不就好了」。

另有網友說，「好假」、「不要再演了」、「會看財報了嗎?」、「選，彰化縣長」還有網友連PO文6次說，「 食安把關破功毒菜流入市面？吳音寧你要不要負責？」。

不過，也有網友留言鼓勵說，「加油~~ 小心柯一直搞妳」、「妳很聰明，臨場不慌亂，可以隨機應變，我們很喜歡妳……加油啦！」。

(中時電子報)