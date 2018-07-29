強片「與神同行」預購戰 影城上演媽祖PK花神

2018年07月29日 10:01 中時 馮惠宜

台灣影史最賣座韓片「與神同行:最終審判」完結篇即將在8月8日上映，迎接強片上映以及農曆七月即將來臨，中台灣影城掀起預購戰，其中凱擘影城與大甲鎮瀾宮合作推出聯名電影組合套餐，買票還贈小進香旗；台中新光影城也請來「食神」助陣，預購電影票送福里安花神咖啡巧克力豆，大甲媽對上法國來的花神全都因為邀影迷們「與神同行」。

去年12月由韓星車太鉉、河正宇、朱智勳、金香起、金東旭等人主演的「與神同行」高潮迭起的劇情在台灣創下近4億9千萬的票房佳績，如今「與神同行」完結篇即將上映，中台灣各大影城為迎接影迷們到電影院看電影，提早打出預購促銷。

其中凱擘影城與大甲鎮瀾宮合作推出聯名電影組合套餐：含2D電影票2張、中杯飲料2杯+中爆米花1份，還贈送在香爐過火的小進香旗；且該片上映後八月間逢周六日13:30到14:30憑票根或指定電影套餐發票還可參加「有看有保庇」筊杯現場遊戲，最大獎為「麗星郵輪寶瓶星號三天兩夜石垣島海景雙人房」。

台中新光影城即日起開放「與神同行:最終審判」電影預售，凡預購2張並完成取票，獨家送限量新光影城X福里安花神「巧克力豆-仕女包」1包，憑新光影城電影票根前往全台「福里安花神咖啡館」消費，還可免費品嚐精美糕點。

另華威台中影城即日起舉辦壽星生日當天看電影送電影、爆米花活動，只要出示身份證並與活動立牌拍照打卡就送；而持廣三鈦金卡購買電影雙人套票，不但票價更優惠，還享爆米花、碳酸影料5折優惠。

(中時 )