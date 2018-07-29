羅傑斯盃》為避開納達爾退賽 費德勒：才不是！

2018年07月29日 10:04 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

最近幾年，瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）總是例行性地選擇不打紅土賽季，而紅土是他長年勁敵、西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）最喜歡且最擅長的場地，本周的羅傑斯盃男網賽，費德勒選擇退賽，且納達爾確定參賽，外界不免出現費德勒為了避開的納達爾的揣測，對此費天王強烈否認。

費德勒解釋：「對我而言，如何保持健康的身體來持續參賽，以及享受網球比賽，比和納達爾對決重要。我主要的目標是贏得冠軍，數據和紀錄是其次。」

費德勒生涯贏得20座大滿貫單打冠軍，是網球進入開放年代以來，第一位有此成就的男網選手，他說：「當我還小的時候，絕對想不到我會締造網壇紀錄，我的目標是全力維持最佳，能夠在世界最大的舞台競賽，甚至遇到我兒時偶像。」

「沒錯，高舉冠軍獎盃才是最棒的，而非在意一些數字。所以，我對網球的熱情還很多。」

當代網球一流好手當中，納達爾被封為「紅土之王」，費德勒則是「草地之王」，費天王生涯曾8度在溫布頓草地網球錦標賽封王，是他個人最多冠軍的一項大滿貫賽事，提到在草地上表現能如此出色，費德勒回應：「或許是我絕佳的平衡感吧！平常我就很少滑倒、摔倒或失去平衡感，就算在草地上也是，所以不管是不是在草地上比賽，都沒有太大差別，而是自然而然的發揮，當一切都自然發生時，你就不會多想什麼，而是順其自然，所以，我會說是我的平衡感幫我很多。」

(中時電子報)