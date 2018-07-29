台灣虎航桃園佐賀定期包機今啟航 玩樂北九州路線更多元

台灣虎航董事長張鴻鐘(左)及佐賀知事山口祥義(右)頒獎給畫台灣虎航飛機的小朋友。圖：張佩芬

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今日清晨在桃園機場台虎佐賀航線定期包機首航也有慶祝活動。圖：台虎提供
首航典禮大合照。圖：張佩芬

台灣虎航今(29)日歡慶桃園-佐賀定期包機啟航，這是台虎飛日本九州的第二個航點，台虎董事長張鴻鐘表示，藉由搭配桃園或高雄-福岡航線不同點進出安排，可望提供民眾更省時多元的玩樂北九州旅遊方式。台虎將自10月28日起將佐賀航線轉為定期航線，確立長期經營佐賀線政策。

台灣虎航去年6月12日開始飛佐賀包機，由五福旅行社獨包機位，今日起轉為定期包機後，每個航班會有一成機位在台虎官網銷售，10月28日將轉為定期航班，確立長期經營該航線政策。

去年佐賀共有約六萬名在佐賀過夜的台灣旅客，台虎自去年6月飛佐賀包機後，一年來已有1.6萬餘名台灣旅客搭台虎航搬到佐賀旅遊，台虎是目前唯一直飛佐賀與台灣間的航空公司。

因多年前超人氣日本電影《佐賀的超級阿嬤》引發話題而在台灣打開知名度的佐賀，位處九州地區北部偏西位置，縣內自然景觀豐富，北部有山脈、南部有佐賀平原，四季分明擁有多種的花卉，此外，佐賀的歷史也十分悠久，在當地能體驗到不同的人文景觀及濃厚的人情味。

九州佐賀國際機場於昨(28)日歡慶啟用20週年，也有一系列相關的宣傳慶祝活動。

為慶祝桃園-佐賀定期包機航線開航，台灣虎航董事長張鴻鐘及佐賀知事山口祥義一同出席於佐賀國際機場舉辦之首航儀式，期許能藉由航線開通促進未來兩地旅客之頻繁往來。

而所有搭乘台灣虎航桃園-佐賀IT8246定期包機首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，現場也將有虎寶虎妞手持首航紀念拍照相框與旅客進行互動拍照，佐賀國際機場吉祥物「muppi」也會於佐賀國際機場迎接首航旅客並贈送精美紀念品。

桃園-佐賀定期包機航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號IT8246上午07:00自桃園機場起飛(週日為上午08:05自桃園機場起飛)；回程航班編號IT8247上午11:25自佐賀機場起飛(週日為中午12:30自佐賀機場起飛)。桃園-佐賀開航後，台灣虎航在日本的航點達到14個、台日往返更達19條航線，是目前提供最多台日往返航班的低成本航空。相關訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/

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