足球》梅西願留國家隊 開出三條件

阿根廷媒體報導，當家球星梅西願意繼續為國家隊效力，但希望阿根廷足協聽聽他的心聲，滿足他的三個需求。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

阿根廷媒體《Clarin》報導，國家足球隊明星梅西（Lionel Messi）承諾阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia），他願意繼續為國家隊效力，但是有三個條件。

《Clarin》梅西是透過通電話向塔皮亞提出留在國家隊的三個條件，第一，他要求阿根廷足協聘請一位對國家隊有明確計畫及策略的總教練，畢竟前國家隊教頭桑保利（Jorge Sampaoli）在這點上相當失敗，也令阿根廷在今年俄羅斯世界盃足球賽的表現令國民失望。

第二，梅西希望自己在國家隊的角色定位更清楚。阿根廷不缺才華洋溢的好手，特別是進攻上，但是過去幾年帶領國家隊的幾位總教練，都沒能想出讓這些好手踢得像個團隊的方法，更不用提如何把戰力統整為一支強壯的勁旅。

梅西之所以能在西甲巴塞隆納隊成功，是因為他跟隊友清楚他在場上的工作，而且每個人分工合作，都能扮演好各自的角色。

第三，梅西要求阿根廷足協能消除內部的衝突，確保球員能無後顧之憂的比賽，因為之前阿根廷足協管理上出現混亂、 貪汙、做出壞決策等問題，梅西就深受其害。

今年世足賽阿根廷連8強都沒有，當時就有許多人擔心這將是梅西生涯最後一次為國效力，《Clarin》指出，目前還不確定梅西是否會回國家隊，因為他的幾位朋友比格利亞（Lucas Biglia）、馬斯切拉諾（Javier Mascherano）都已經退出國家隊，目前主力國腳伊瓜因（Gonzalo Higuain）、迪馬利亞（Angel Di Maria）及阿圭羅（Sergio Aguero）都年紀偏大，也促使阿根廷足協要加緊換血的腳步。

(中時電子報)

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