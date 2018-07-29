小英將訪巴拉圭 經濟學人：台邦交國減少 大陸盤算是…

2018年07月29日 11:06 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統下月中將訪友邦巴拉圭，出席新任總統阿布鐸的就職典禮。3個月前，台灣才失去多明尼加、布吉納法索兩友邦，英國《經濟學人》近日撰文提到，台灣友邦正逐漸消失，主因是自蔡英文上台後，大陸正強化外交戰手段，希望在國際社會孤立台灣，使沒有任何國家承認台灣，那將使得其目的統一進程更加容易。

近日英國《經濟學人》指出，台灣於1990年代擁有28個邦交國，但近兩年來，大陸已陸續誘使布吉納法索、多明尼加、巴拿馬和聖多美等4國與台灣斷交。使得台灣現包含梵諦岡在內，僅剩17個邦交國，並提到大陸《環球時報》曾在春天警告，「大陸應為台海戰爭做好準備。」

報導中說，剩餘的邦交國正受到大陸「大棒與蘿蔔」的兩手策略，如「經濟投資和旅遊限制」，要求其與台灣斷交，自蔡英文上台以來，大陸持續加強國際社會孤立台灣的力道，而巴拉圭總統則希望透過「南方共同市場」（Mercosur）和中國建立貿易協議，但他也向台灣保證並強調，將「和台灣保持外交關係」。

報導並做出結論，認為大陸不會停止削弱對台灣的外交戰，大陸外交部長王毅稱，這是「一股不可抗拒的因素」，且「許多台灣的前盟友都曾保證不會背叛台灣，但最後還是這麼做了」、「大陸正在讓與台灣結盟的國家提高機會成本」，如果沒有任何國家承認台灣，將使得其統一進程更加容易。

(中時電子報)