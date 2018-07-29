老公外遇同事怎麼辦？呂秋遠點破犀利人妻SOP

老公外遇同事怎麼辦？呂秋遠列出SOP，助人妻防老公再犯。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

律師呂秋遠時常在臉書發文，替深陷感情困擾的網友指點迷津。最近有位女網友求助，問老公外遇女同事該如何是好，對此呂秋遠列出SOP，3個步驟幫助人妻，防止老公再犯。

呂秋遠要人妻首先確定自己是否還要與老公維持婚姻，若不想的話，可提出通姦的刑事告訴、離婚的家事訴訟、侵害配偶權的民事訴訟，「清爽結案不油膩」，但若男方仍想回歸家庭，女方也「放下屠刀」選擇原諒另一半，那女方該如何出招防止老公外遇？

呂秋遠提出第一招，首先請老公寫下悔過書，懺悔過去外遇事跡，並要發誓以後不再有任何跟異性發生任何曖昧行為，違反的話就賠償妻子，另外老公也得狠下心取消手機號碼，「願意的話，那就有基本誠意了。」

呂秋遠再指出，可以要求老公把現存的不動產過戶給妻子或小孩，所有財務交由女方處理、所有帳單由女方負責。「如果你們都沒有任何資產，我看還是離婚好了，沒錢都這麼厲害可以外遇，有錢還得了？況且，窮了都要愛，他們應該是真愛。」

假設老公還是與外遇對象保持聯絡的話，呂秋遠建議大老婆索性提告小三，「不過提告之前請先確認對方知道先生已婚」，畢竟對方可能在法院上堅持不知道愛上有婦之夫，這時候刑罰都不上身。呂秋遠也分析，若先生氣沖沖質問妻子「為什麼要告對方」，這時妻子便可猜測出先生與外遇對象「感情還不錯」

呂秋遠最後提到，妻子的反擊出發點不該是報復，他勸「放棄也是一種選擇，沒必要一定要強求別人愛你。讓他去愛別人，也是一種好事，因為你也終於可以去愛別人，或是愛自己。」

(中時電子報)

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