民進黨嘉縣輔選 吳育仁痛批「蔡英文不倒 經濟不會好」

國民黨嘉縣參選人吳育仁，今天上午率隊至嘉縣中埔鄉寶島饗宴餐廳附近舉行抗議快閃行動。（張伊珊攝）

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吳育仁等人一路沿著餐廳周圍繞行，表達快閃抗議訴求，要求蔡政府正視農產外銷及年輕人低薪問題。（張伊珊攝）
由於餐廳周邊並非意見表達區，國民黨嘉縣參選人吳育仁（左一），好幾度被嘉縣中埔警分局長王立德（右一）勸說。（張伊珊攝）
深怕快閃抗議行動，將造成失控場面，嘉縣中埔警分局出動大批警力待命。（張伊珊攝）

民進黨輔選列車29日上午10時，在嘉縣中埔鄉寶島饗宴餐廳舉行，身兼黨主席的蔡英文總統，將為嘉縣長暨黨提名參選人授旗誓師；國民黨嘉縣長參選人吳育仁號召支持者，在蔡英文授旗的餐廳門口進行快閃行動，痛批「蔡英文不倒 經濟不會好」、「蔡英文不倒 農產外銷有煩惱」。

吳育仁與10多位支持者，不畏烈日滿身是汗，在蔡英文授旗的餐廳門口前手舉布條抗議，批評蔡英文授旗誓師動員大批遊覽車，「花大錢辦造勢」，反觀國民黨在戶外快閃抗議，雖人數不多，但這代表了不同嘉縣鄉親的聲音；現場有民進黨支持者與吳育仁起爭執，反嗆「國民黨不倒 台灣不會好」，吳立刻上前向該名民眾理論，馬上被兩旁警力將2人拉開，場面一度混亂，而後該民眾則默默離去。

吳育仁等人一路沿著餐廳周圍繞行，表達快閃抗議訴求，要求蔡政府正視農產外銷及年輕人低薪問題，但因該區非意見表達區，好幾度被嘉縣中埔警分局長王立德勸說，請他們改至對面道路，甚至出動優勢警力擋在餐廳門前，深怕出現失控場面，2批人馬僵持不下。

會前中央黨部祕書長洪耀福，陪同黨提名縣長參選人翁章梁接受媒體聯訪時，強調嘉縣副縣長吳芳銘若脫黨參選縣長，也不會影響民進黨縣長選情。

(中時 )

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