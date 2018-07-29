MLB》洋基復仇失敗 雙重賽戰平皇家

洋基王牌塞弗瑞諾吞下本季第4敗。(美聯社)

友善列印
中時電子報
洋基希克斯擊出致勝的犧牲打。(美聯社)

洋基前役痛失大將賈吉(Aaron Judge)，接著又面臨與皇家的雙重賽，從當日下午1點打到晚上10點多。原本想好好痛打對手一頓，卻因王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)再度失手，洋基先敗後勝，只與美中墊底的皇家打成1勝1負。

雙重賽首戰塞弗瑞諾投大失水準，在5局上一口氣被打4分，包括裴瑞茲(Salvador Perez)的2打點安打與杜達(Lucas Duda)的2分全壘打，直接將塞弗瑞諾打退場，4.1局失6分。史坦頓(Giancarlo Stanton)本季第24轟出爐，不料牛棚的羅伯生(David Robertson)也失手挨了古德溫(Brian Goodwin)的3分炮，洋基最後遭皇家以10-5痛打。

兩隊稍做休息之後再打一戰，這回洋基派出沙巴西亞(CC Sabathia)先發。沙胖首局被打到滿壘沒失分，但他也是撐到第5局就不行了，當時他投到滿壘還保送被對手擠回1分，加上一次滾地球守備時跌個四腳朝天，右膝可能受傷，總教練波恩(Aaron Boone)不得已將沙胖換下。

皇家之後連3局都得分，洋基從領先、被追平、落後、追平再打到領先1分。9局上終結者查普曼(Aroldis Chapman)登場，由於桑契斯(Gary Sanchez)受傷又遇上雙重賽，洋基用東岡(Kyle Higashioka)、羅麥(Austin Romine)輪番蹲捕，被安打上壘的孟德西(Adalberto Mondesi)接連盜二壘、三壘得逞。

查普曼保持冷靜，祭出100英里火球與擦邊進壘的滑球K掉最後一名出局者，驚險保住勝利。因為賈吉受傷，洋基在外野的調度相當吃緊，先後出動6人鎮守，折騰了大半天只拿到1勝1負，同日紅襪又痛打雙城，洋基在美東仍落後5場勝差。

(中時電子報)

NBA》詹皇變怪獸家長 看兒子球賽… MLB》休士頓有麻煩了 阿土伯首度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。