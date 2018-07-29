MLB》洋基復仇失敗 雙重賽戰平皇家

2018年07月29日 11:28 中時電子報 盧品青

洋基希克斯擊出致勝的犧牲打。(美聯社)

洋基前役痛失大將賈吉(Aaron Judge)，接著又面臨與皇家的雙重賽，從當日下午1點打到晚上10點多。原本想好好痛打對手一頓，卻因王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)再度失手，洋基先敗後勝，只與美中墊底的皇家打成1勝1負。

雙重賽首戰塞弗瑞諾投大失水準，在5局上一口氣被打4分，包括裴瑞茲(Salvador Perez)的2打點安打與杜達(Lucas Duda)的2分全壘打，直接將塞弗瑞諾打退場，4.1局失6分。史坦頓(Giancarlo Stanton)本季第24轟出爐，不料牛棚的羅伯生(David Robertson)也失手挨了古德溫(Brian Goodwin)的3分炮，洋基最後遭皇家以10-5痛打。

兩隊稍做休息之後再打一戰，這回洋基派出沙巴西亞(CC Sabathia)先發。沙胖首局被打到滿壘沒失分，但他也是撐到第5局就不行了，當時他投到滿壘還保送被對手擠回1分，加上一次滾地球守備時跌個四腳朝天，右膝可能受傷，總教練波恩(Aaron Boone)不得已將沙胖換下。

皇家之後連3局都得分，洋基從領先、被追平、落後、追平再打到領先1分。9局上終結者查普曼(Aroldis Chapman)登場，由於桑契斯(Gary Sanchez)受傷又遇上雙重賽，洋基用東岡(Kyle Higashioka)、羅麥(Austin Romine)輪番蹲捕，被安打上壘的孟德西(Adalberto Mondesi)接連盜二壘、三壘得逞。

查普曼保持冷靜，祭出100英里火球與擦邊進壘的滑球K掉最後一名出局者，驚險保住勝利。因為賈吉受傷，洋基在外野的調度相當吃緊，先後出動6人鎮守，折騰了大半天只拿到1勝1負，同日紅襪又痛打雙城，洋基在美東仍落後5場勝差。

(中時電子報)